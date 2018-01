Cinco actrices muertas en tres meses... ¿Qué está pasando en el mundo del porno?

Sus películas tenían un final feliz, pero sus vidas han acabado en trágicas circunstancias. Cinco actrices porno han aparecido muertas en tres meses. Todas ellas eran jóvenes y de carreras exitosas. Sus últimos meses de vida tienen como telón de fondo, en la mayoría de casos, una mezcla de drogas, trastornos y ensañamiento en las redes sociales. Esta trágica sucesión de muertes ha sobrecogido a la industria del cine para adultos y ha llevado a mucha gente a preguntarse... ¿Qué está pasando?

OLIVIA LUA, 23 AÑOS

La víspera de su muerte Olivia Lua publicó un tuit con una frase: "Lo siento en todas partes, ya nada me asusta". Fue hallada muerta en un centro de rehabilitación en California el pasado jueves por la mañana.

La joven pornstar (estrella del porno), de 23 años, trabajaba para la agencia LA Direct Models, que también representaba a otra de las fallecidas. "Mucho se ha comentado sobre el número de actrices que han fallecido durante el último año y, con gran tristeza, tenemos que informar de que la lista ha aumentado. Hemos sabido que Olivia Lua ha muerto esta mañana. Que en paz descanse", señalaba la agencia en un comunicado recogido por Newsweek.

La familia de Lua y sus allegados estaban "muy preocupados" por la cantidad de fármacos que estaba tomando, a los que era adicta, según algunos medios. Las investigaciones apuntan a que murió por mezclar los medicamentos con drogas o alcohol.

OLIVIA NOVA, 20 AÑOS

El cuerpo sin vida de Olivia Nova, de 20 años, fue hallado en Las Vegas el 7 de enero. Compartía nombre y agencia (LA Direct Models) con Olivia Lua. Este hecho ha despertado algunas suspicacias, aunque la agencia ha subrayado que las muertes no guardan ningún tipo de relación (aparte del nombre de pila artístico) y que ambas actrices ni siquiera se conocían personalmente.

Según los primeros indicios, la joven falleció debido a una infección urinaria que se extendió a los riñones. Cuando fue hallada se encontraba semidesnuda y tenía algunos hematomas en la pierna.

Su nombre real era Lexi Rose Forde. Comenzó su carrera como modelo a los 12 años, y llevaba solamente un año trabajando en la industria del cine para adultos. También era cantante y soñaba con estudiar en la universidad y acabar trabajando en el mundo de las ONG.

A pesar de su juventud, ya había tenido varias lamentables experiencias con la muerte. Su novio se suicidó en abril de 2017, nueve meses antes de que la joven falleciera. Y en 2014, sufrió un accidente de tráfico (el conductor iba ebrio) que casi le cuesta la vida.

Forde estaba sometida a una gran presión y ensañamiento en las redes sociales, en las que era muy activa. Empleaba Instagram frecuentemente para expresar cómo se sentía. En una ocasión confesó que había "perdido muchas amistades" por su trabajo como actriz. También hubo trolls que la acusaron de haber arruinado la vida de su novio.

AUGUST AMES, 23 AÑOS

Esta actriz canadiense fue hallada sin vida en un parque público cerca de su domicilio de Los Ángeles, en el que residía con su marido, el 5 de diciembre. Se había ahorcado tras dejar en el coche una nota de despedida para sus padres, en la que les pedía perdón por quitarse la vida. Tenía 23 años. Su carrera era un éxito (rodó más de 270 películas) y había sido nominada para algunos prestigiosos premios de cine para adultos.

Poco antes de morir, fue duramente criticada en las redes sociales por su decisión de no rodar una escena con un actor que también había filmado escenas de porno gay. La actriz negó que ella fuera homófoba: "La mayoría de chicas no quiere rodar con chicos que hayan filmado escenas de porno gay, por seguridad", explicó en las redes sociales. Esto se debe a que hay actores que relacionan el porno gay con una mayor probabilidad de contraer enfermedades de transmisión sexual.

I don't have anything to apologize for! Apologizing for taking extra steps to ensue that my body stays safe? Fuck you guys attacking me when none of my intentions were malicious. I fucking love the gay community! What the fuck ever! I CHOOSE who I have inside my body. No hate. https://t.co/7dSbq27K2F