Los 11 momentos de 'Sé lo que hicisteis...' que querrás volver a ver

Ángel Martín y Patricia Conde son una de las parejas televisivas más recordadas por los espectadores por presentar Sé lo que hicisteis..., el programa de sobremesa de LaSexta que se emitió hasta mayo de 2011. Ahora, sus seguidores están de enhorabuena. Este martes 23 de enero se ha anunciado que ambos volverán a presentar un programa de humor esta vez en el canal #0 de Movistar +.

Tanto Conde como Martín llevaban varias semanas compartiendo en redes sociales vídeos juntos, lo que había hecho saltar todas las alarmas a los fans, pero ha sido Conde la que confirmó el martes la nueva producción en Late Motiv, el programa de Buenafuente. "No será Sé lo que hicisteis..., no se llamará así. Será un programa con humor, mucho humor", aseguró la presentadora. El nuevo formato, que todavía no tiene nombre ni fecha de estreno, será también diario, durará 25 minutos y se emitirá a las 20:30, según ha anunciado la cadena.

Ante el anuncio de que ambos presentadores volverán a trabajar juntos, hemos recopilado los mejores momentos del mítico programa de LaSexta. 11 sketches para volver a ver, tanto para los seguidores del programa, como para aquellos que lo veían solamente haciendo zapping.

1. Cuando El hombre que puntúa mal leyó cuentos infantiles

"Encontró un lobo. Feroz ¡Qué! Le dijo. Caperucita, Caperucita. ¡Qué tienes en esa!".

2. Patricia Conde salió en bragas después de que se le vieran en la visita de Mario Casas

"¡Sólo son unas bragas!".

3. La visita turística de un extraterrestre selenita al plató

"¡Estoy del alarmismo de los terrícolas hasta la punta del nabo!".

4. Telecinco gana la sentencia y prohíbe emitir vídeos en el programa

🎶¡Perdóooonanooos!🎶

5. La caída de Cristina Pedroche en su primer día como colaboradora

"¡Te juro que no lo he hecho aposta! ¡Lo seco con mi jersey!".

6. El poeta visual visita el programa

"¡Nada de párrafos!".

7. La reacción de Ángel Martín ante el fichaje de Pilar Rubio por Telecinco

"¿Tú te acuerdas de Luis Figo? Era muy querido en un equipo y se cambió a otro".

8. Las relaciones de pareja en internet

"No descarto que dentro de unos años, las relaciones sean más o menos así".

9. Cómo sería si Telecinco y LaSexta se fusionasen

"Un programa de Telecinco Seis".

10. El mentiroso aparece por primera vez en el plató

"- Hola, muy buenas tardes.

- Son noches.

- No son noches, son tardes".

11. La imitación del musical Grease por el programa número 100

🎶Es una rubia, loca de atar. Es un enano, muy singular🎶

Bonus track: Los mejores ataques de risa del programa