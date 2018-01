Zapeando quería que su programa 1.039 fuese especial y ha optado por la hipnosis. El espacio de sobremesa de laSexta ha contado con el mago, ilusionista y mentalista Jorge Luengo. El objetivo es que todos los colaboradores se sometiesen en algún momento a sus artes de hipnosis... pero la cosa no ha empezado bien.

Luengo ha querido empezar su show con Paula Prendes. La actriz y presentadora se ha prestado con ciertos recelos y parecía que todo iba bien, pero el primer intento de hipnotizarla ha fracasado de manera estrepitosa.

Visto y no visto @PPrendes ¡hipnotizada! ¿O no? 🤫 La tensión se mantiene porque en cualquier momento, @jorgeluengo ¡puede atacar de nuevo! #Zapeando1039 pic.twitter.com/6DXOGQhF87

Como era de esperar, el patinazo ha generado muchos comentarios en redes:

Muy bien Paula Prendes demostrando que lo de la hipnosis no es real. Podéis disimularlo, pero no está colando #Zapeando1039

No está saliendo muy bien eso de la hipnosis en directo cuando se ve a la supuesta hipnotizada riéndose jajaja #zapeando1039

#zapeando1039 Nunca he creído en esto, hoy lo corroboro.

#zapeando1039 Me parece ami o a Jorge Luengo no lea salido bien el truco de ipnotizar a Paula?

#Zapeando1039 vaya cagada!!!! Jajajajajajajajaja me ha dado hasta vergüenza ajena

No sé si esto de la hipnosis será cierto, yo personalmente no lo quiero saber, pero creo que acaban de tirar por tierra a los que de verdad se dedican a esto, no? #zapeando1039