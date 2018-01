La tremenda bronca de Noemí Galera a Aitana y Ana Guerra que se le ha vuelto en contra

Los temas que la organización ha asignado a los concursantes de Operación Triunfo para ir a Eurovisión están desatando una fuerte polémica dentro y fuera de la Academia.

Aitana y Ana Guerra cantarán Chico Malo, un tema de reggaeton que no termina de gustarles del todo. Ambas han expresado sus dudas sobre la letra y el tipo de música que debían defender en la gala del que saldrá el representante de España para Eurovisión.

Durante la merienda, las dos triunfitas comentaban sus impresiones sobre ir al certamen con ese tema.

"Va a quedar un numerazo y nos lo vamos a currar. No digo que no me guste la canción, porque mola mucho y es llevar el reggaeton a la mujer, que me parece muy bien. Tenemos criterio y no nos debe parecer todo bien. Soy la única que no se siente identificada. Me parece un temazo y lo voy a hacer que te cagas y lo voy a disfrutar un montón. Pero no me siento identificada", decía Ana Guerra.

"A mí me encanta bailar reggaeton, pero para cantar... Esto es para Eurovisión y eso te puede perseguir siempre", decía Aitana.

Ana sigue hablando de su individual: no se identifica ni con la letra ni con el género, pero le pareze un temazo.

Después de esto, Noemí Galera y Manu Guix fueron a donde se encontraban los triunfitos y afearon los comentarios de Aitana y de Ana Guerra sobre su tema.

"Esto es un trap, que es lo que se lleva ahora, y es lo que más lo va a petar este verano en las terrazas. Y a quien se escuchará es a vosotras dos", decía Galera.

Aitana se defendió y aseguró que no querían dudar de la elección. "No os habéis explicado ni la una ni la otra, porque el cabreo que llevo es monumental", interrumpió la directora de la Academia.

"Esto se lleva que te cagas", dijo Manu Guix.

Muchos tuiteros recriminan que los regañen por no sentirse identificados con su canción cuando Manu Guix les dijo que fuesen ellos mismos en todo momento y que tuviesen claro lo que querían hacer:

Y Manu Guix ha respondido:

Por supuesto que deben cantar lo que sientan, y que tienen que tener un criterio. Pero cantarán lo que sientan y mandará su criterio el día que OT se acabe. Ahora hay unas normas, y deben cantar lo que se les da. OT es así, y lo sabían cuando entraron! https://t.co/nqkQQasROo — Manu Guix (@ManuGuix) 24 de enero de 2018

El crítico de televisión, Borja Terán, ha expuesto un argumento muy sólido en respuesta a Manu Guix:

Pues, con cariño, Eurovisión no es OT. Y tendrán que defender esos temas tres meses después de que acabe OT y que les va a definir como artistas y cantantes delante de cientos de millones de personas. https://t.co/pouQDhofC3 — Borja Terán (@borjateran) 25 de enero de 2018