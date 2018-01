Jorge Javier Vázquez y Risto Mejide no pudieron discrepar a la hora de valorar a una de las concursantes de Got Talent (Telecinco) en el programa emitido este miércoles. De hecho, su disparidad de opiniones acabó en bronca.

El publicista no estuvo solo en su voto en contra: Edurne y Eva Hache también pulsaron en botón rojo tras escuchar la canción que Carmen había compuesto para el programa.

Mejide aseguró que no le había gustado la actuación, algo que sorprendió a la concursante: "Te considero una persona muy inteligente. Además no te gusta nada la vulgaridad, dices la verdad pese a todas las consecuencias, siempre has dado la cara y siempre he pensado que precisamente personas como tú sintonizarían con el fondo de lo que he dicho".

Mejide agradeció los halagos, pero se mantuvo firme en su no. Jorge Javier Vázquez, en cambio, respaldó a Carmen: "En el mundo hace falta más gente como tú, para mí es un sí".

Este veredicto despertó las iras de Mejide. "Me parece muy banal lo que acabas de hacer", dijo a su compañero. "No nos dejes de estúpidos a los que no nos gusta lo que a ti".

"Oye, oye, oye. A partir de ahora vamos a hacer una cosa: nadie va a opinar de las opiniones de los demás. Es que estoy hasta las narices", respondió Vázquez.

Ya con la concursante fuera del escenario, durante una pausa se pudo escuchar a Jorge Javier decir a Eva Hache: "Es que me dan ganas de largarme". Puedes ver el momento completo aquí.