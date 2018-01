Se llama Alexandra Pereira, pero sus 100.000 suscriptores en YouTube la conocen como Lovely Pepa. Comenzó el blog del mismo nombre hace casi una década y hoy es una de las influencers de moda españolas más conocidas y seguidas. Su éxito es tal que hace unos meses sacó su propia colección de ropa. Sin embargo, no todo es de color de rosa. Este jueves, Pereira ha publicado su vídeo más duro, titulado "Ocho años de acoso".

Durante 30 minutos, la bloguera explica que sufrió acoso escolar y que ha vuelto a vivirlo en los últimos años a través de las redes sociales: "Es algo que no sé si por vergüenza, por miedo, por presión social, no lo sé, lo he mantenido oculto durante todo este tiempo [...] Ha llegado el día de que todo esto se sepa porque es una vergüenza total".

"Me gustaría ser un ejemplo para todas esas chicas o chicos que estén sufriendo acoso en el colegio por lo que sea, por su orientación sexual, por cualquier tipo de cosa que la gente decida que es diferente y que por eso tienen que machacarlos. Ser diferente es bueno. Ser diferente te hace especial", asegura Pereira.

Ser diferente es bueno. Ser diferente te hace especial"

Tras esta reflexión, Lovely Pepa pasa a contar el bullying sufrido ya de adulta. Al comenzar su blog "todo eran comentarios positivos" pero al poco tiempo empezó a recibir mensajes despectivos, algunos mofándose de su aspecto, a los que tampoco dio mucha importancia. "La cosa fue a más", apunta. "Se crearon ciertos foros o blogs que se dedicaban a criticar a blogueras, desprestigiarlas, hablar mal de ellas...", explica antes de asegurar que en uno, que ya no está activo, se le llegó a desear la muerte.

Pereira cuenta otros ejemplos de comentarios vertidos sobre ella, como insinuaciones de que para trabajar con algunas marcas había tenido que hacer "trabajos sexuales". También habla de Foros Vogue, de la revista del mismo nombre, los que no visita y a los que ha prohibido el acceso a sus seres queridos para que no lean lo que allí se dice de ella.

Como señala, en el apartado de moda hay un hilo con 2.800 páginas dedicado a ella —como apunta, el hilo de Paula Echevarría tiene unas 850 páginas—, lo que suponen "más de más 70.000 mensajes de odio acumulados" con "insultos, mofas, incitación al odio...". Lovely Pepa señala que quienes escriben lo hacen bajo seudónimo y, aunque en el foro hay un moderador, "no hace absolutamente nada".

Han hablado de la orientación sexual de mi hermana, han hablado de mi pareja..."

"Por desgracia no solamente han hablado de mí. Han hablado de la orientación sexual de mi hermana, han hablado de mi pareja...", con comentarios racistas sobre este último [es árabe], añade. "En ese foro dieron su nombre y apellidos cuando yo ni había enseñado una foto de él y se puso su perfil de LinkedIn".

La bloguera agradece el apoyo de multitud de revistas femeninas. "Justo Vogue nunca, jamás, me ha llamado para ninguna entrevista pero, en cambio, soy una de las personas que más tráfico les lleva a su web", afirma. "No solamente se habla de mí en esos foros, son mujeres tirando piedras a otras mujeres".

"Dedicar semejante cantidad de tiempo para odiar a otra persona, que ni me conocen [...] Quiero entender qué he hecho yo para recibir 70.000 mensajes de odio", plantea. "Tenemos que aprender a respetar el trabajo de los demás. Yo no estoy aquí por casualidad, por suerte, estoy aquí después de trabajar muchos años".

Quiero entender qué he hecho yo para recibir 70.000 mensajes de odio"

Pereira apunta que está consultando este asunto con abogados. "Creo que es mi momento de poner a toda esta gente en la palestra", señala y pide a la revista que se retire el hilo y "cualquiera en el que se desprestigie, se insulte, se difame, se injurie a otra persona. Que los hay".

"Las mujeres tenemos que estar unidas y ahora más que nunca", sostiene. "Pero tenemos que dejar de hacer daño a otras personas, especialmente a otras mujeres [...] Tenemos que empujarnos hacia adelante. Juntas somos más fuertes".

La bloguera también pide a quien haya sufrido situaciones similares que comparta su historia: "No se puede quedar uno callado". En un día, su alegato tiene 239.000 reproducciones y el vídeo supera los 3.500 comentarios.

La revista Vogue ha publicado un comunicado a través de Instagram Stories. La publicación asegura que tiene una postura de "tolerancia cero con el acoso de cualquier índole" y se compromete a hacer de la plataforma "un lugar mejor".