Muere el actor Mark Salling, protagonista de 'Glee', a los 35 años

El actor y músico estadounidense Mark Salling ha fallecido este martes 30 de enero a los 35 años. Era famoso por interpretar al personaje de Noah Puck Puckerman en la comedia musical Glee de la cadena Fox.​ La web de cotilleo TMZ ha adelantado la noticia y ha asegurado que podría tratarse de un suicidio.

Según informa este medio, su cuerpo fue encontrado cerca de un río en el barrio de Sunland (Los Ángeles, EEUU), la zona donde él vivía.

El intérprete, que también había desarrollado una carrera musical en solitario bajo el nombre artístico de Jericho, trabajó en Glee entre 2009 y 2015. Tuvo un papel como personaje principal en las cuatro primeras temporadas y se convirtió en recurrente en las dos últimas. Era el mejor amigo de Finn Hudson —personaje interpretado por el actor Cory Monteith, fallecido en 2013 por una sobredosis de heroína y alcohol—, un jugador de fútbol que al principio desaprobaba el club musical montado en la escuela pero que acababa ingresando en él.

Gracias a este trabajo levantó el premio SAG a Mejor reparto de televisión en 2010 y ese mismo año fue nominado como revelación masculina en los Teen Choice Awards.

Junto a sus compañeros de 'Glee' Naya Rivera, Jessalyn Gilsig, Iqbal Theba, Jayma Mays, Jane Lynch, Patrick Gallager, Mark Salling, Amber Riley, Lea Michele y Cory Monteith, en los SAG de 2010.

En noviembre de 2015, poco después de terminar la serie que le dio la fama, Salling fue detenido acusado de posesión de pornografía infantil. En ese momento fue arrestado y puesto en libertad al pagar 20.000 dólares de fianza.

En el registro hecho por la Policía en su casa en el barrio de Sunland, donde vivía en ese momento y donde se encontró este martes su cuerpo, se hallaron más de 50.000 imágenes pornográficas y eróticas de niños y 600 vídeos con la misma temática. Además se incautaron varios móviles y otros dispositivos electrónicos.

En el juicio, celebrado en octubre de 2017, Salling se declaró culpable de posesión de pornografía infantil, lo que le suponía enfrentarse a una pena de entre cuatro y siete años de cárcel y hasta 20 años de libertad vigilada, según informó The Hollywood Reporter. Además tuvo que pagar 50.000 dólares (unos 42.000 euros) a cada una de las víctimas y aceptó no tener ningún tipo de comunicación con nadie menor de edad sin presencia de su tutor legal o sin haber avisado de su condena.

"Me declaro culpable porque soy culpable de los cargos y deseo aprovechar las promesas establecidas en este acuerdo, y no por ningún otro motivo", dijo el intérprete, que también se comprometió a permanecer a más de 30 metros de distancia de colegios y parques infantiles.

Tiempo antes de ese episodio, en pleno éxito de Glee, Salling había sido denunciado ​​​​por agresión sexual por una mujer que alegó que el actor mantuvo relaciones con ella sin protección pese a que le pidió que se colocara un preservativo. En 2016 el fiscal del distrito decidió no presentar cargos contra él.

El actor, nacido el 17 de agosto de 1982, participó de pequeño en varios concursos de talentos y tras graduarse entró en la Academia de Música de los Ángeles, en Pasadena (California). Allí comenzó a estudiar guitarra mientras daba clases para ganarse la vida.

Además de actuar en Glee, participó en varias películas —Children of the Corn IV: The Gathering y The Graveyard— y en un episodio de Walker, Texas Ranger. Mientras grababa la famosa comedia musical, escribió la canciónChillin' en Glee, del que rodó un vídeo con ayuda de sus compañeros de reparto.