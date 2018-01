Febrero, además de traer el amor en San Valentín, también viene cargado de novedades en Netflix, HBO, Amazon Prime Video y Movistar +. Como no podía ser de otra manera, la primera presenta una selección de películas de temática romántica, y también estrena Star Trek: Discovery y el documental Ugly Delicious.

Por su parte, HBO apuesta por el escenario familiar con Here and Now; Amazon Prime Video presenta el documental sobre fórmula 1 Grand Prix Diver, y Movistar + estrena, entre otros títulos, la cuarta temporada de Mozart in The Jungle y preestrena el primer capítulo de A.P. Bio.

NETFLIX

ALTERED CARBON

Altered Carbon se desarrolla en medio del siglo XXV, en una época en la que las personas ya no mueren, técnicamente, sino que sus mentes y conciencias son transferidas de un cuerpo a otro. La serie es una adaptación de la novela de Richard K. Morgan, que se centra en la historia de Takeshi Kovacs, un detective que se ve envuelto en una enorme conspiración, 500 años en el futuro, en medio de un mundo cyberpunk. Con Joel Kinnaman y James Purefoy.

Fecha de estreno: 2 de febrero.

STAR TREK: DISCOVERY

Esta producción está ambientada aproximadamente diez años antes de la serie original de Star Trek. Desmarcándose de la línea temporal de los largometrajes, Star Trek: Discovery sigue a la tripulación del USS Discovery según va descubriendo nuevos mundos y formas de vida. Con Sonequa Martin-Green, Doug Jones y Jason Isaacs.

Fecha de estreno: 5 de febrero.

SEVEN SECONDS

Una noche aparece un adolescente gravemente herido por un policía en Jersey City. Así comienza esta serie ambientada en un pueblo donde la tensión y las disputas raciales están a la orden del día. Por un lado, los afroamericanos quieren justicia para su compañero mientras que por otro, los policías caucásicos defienden que el agente acusado tenía motivos para disparar al chico. Así, poco a poco y con enfrentamientos cada vez más fuertes, Seven Seconds refleja la tensión racial que los estadounidenses viven día tras día. Con Nadia Alexander, Clare-Hope Ashitey.

Fecha de estreno: 23 de febrero.

UGLY DELICIOUS

David Chang y otros chefs, activistas y artistas deciden romper barreras culturales y descubren experiencias compartidas en todo el mundo a través de la comida.

Fecha de estreno: 23 de febrero.

DAMNATION

La historia de esta serie se sitúa en Estados Unidos, concretamente en los años 30, y se centra en la opresión que los adinerados y codiciosos ejercen al resto. Seth Davenport se hace pasar por predicador en el pueblo estadounidense de Iowa con el objetivo de comenzar una revolución contra el statu quo. Sin embargo, la presencia de Creeley Turner, un rompehuelgas que es contratado por un magnate industrial para evitar levantamientos, dificulta las cosas, pues ambos comparten un pasado secreto y sangriento. Con Killian Scott y Logan Marshall-Green.

Fecha de estreno: 1 de febrero.

HBO ESPAÑA

HERE AND NOW

Here and now se centra en una familia multirracial contemporánea. El padre es un profesor de filosofía, su esposa ejerce como abogada y tienen cuatro hijos, uno biológico y los otros tres adoptados de países diferentes: Somalia, Vietnam y Colombia. Sin embargo, esta familia aparentemente perfecta y progresista es mucho más de lo que parece a simple vista. Uno de los hijos comienza a ver cosas que otros no pueden, lo que provoca una profunda división entre ellos. ¿Es una enfermedad mental o algo más? Con Holly Hunter y Tim Robbins.

Fecha de estreno: 12 de febrero.

AMAZON PRIME VIDEO

THE BOLD TYPE

The Bold Type narra las vidas, ilusiones, amores, sueños y pesadillas de los responsables de una famosa revista femenina, conocida a nivel mundial, llamada Scarlet. La publicación tiene un gran grupo de seguidoras que se apoyan entre sí y se ayudan las unas a las otras para conseguir sus sueños. Juntas intentarán hallar su propia voz en un mundo dominado por personas que no les permiten brillar con luz propia, buscarán su propia identidad y encontrarán nuevas amistades. Con Melora Hardin y Katie Stevens.

Fecha de estreno: 9 de febrero.

GRAND PRIX DRIVER

Documental imprescindible para todos los seguidores de la Fórmula 1 y de la escudería McLaren en particular. Esta producción es una gran oportunidad para aprender lo que sucede detrás de las escenas, cómo funciona un equipo de Fórmula 1 y qué ocurre cuando los motores se apagan durante toda una temporada.

Fecha de estreno: 9 de febrero.

MOVISTAR +

A.P. BIO (Preestreno)

Esta serie nos traslada a una escuela avanzada de biología. En ese escenario, trabajará un investigador y aterrizará un estudiante de filosofía que había perdido su empleo ideal un tiempo antes. Sin embargo, el trabajo del joven allí tampoco será el normal, ya que no está dispuesto a enseñar la biología de cualquier forma. El filósofo decidirá utilizar a los niños para su propio beneficio aprovechándose de los alumnos brillantes que tiene a su disposición. Con Glenn Howerton.

Fecha de estreno: 2 de febrero.

MOZART IN THE JUNGLE (Estreno de la cuarta temporada)

Esta nueva temporada vuelve a abordar las andanzas de la prometedora oboísta que entra a formar parte de la Orquesta Filarmónica de Nueva York bajo la batuta de su excéntrico y carismático nuevo director, un hombre cuya pasión por la música amenaza los planes de la vieja guardia. Con Gael García Bernal y Lola Kirke.

Fecha de estreno: 17 de febrero.