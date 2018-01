El mensaje de Carles Puigdemont que se le ha vuelto en contra

El Parlament de Cataluña vivió este 30 de enero una nueva jornada histórica con la fallida investidura de Carles Puigdemont, que sigue exiliado en Bruselas.

El presidente del Parlament, Roger Torrent, aplazó el pleno de investidura de Puigdemont (Junts per Catalunya) para garantizar la "inmunidad" del candidato, pero mantiene al expresidente como aspirante a la Presidencia.

Puigdemont puso un tuit en el que instaba a sus seguidores a seguir su mensaje sobre la investidura a las 20:00 horas.

A les 20 hores, missatge sobre la #InvestiduraKRLS a través de les xarxes socials pic.twitter.com/S0uUBg6kP3 — Carles Puigdemont 🎗 (@KRLS) 30 de enero de 2018

Un día después de su tuit, El programa de Ana Rosa ha desvelado que el expresidente de la Generalitat de Cataluña asegura en una serie de mensajes de móvil a Toni Comín, exconsejero de Sanidad, también fugado en Bruselas, que el Gobierno ha ganado la batalla política del procés.

"Moncloa triunfa". "Esto se ha terminado", dice en referencia al procés, para añadir: "Los nuestros nos han sacrificado, al menos a mí".

Tras esta noticia, algunos han respondido al mensaje de Puigdemont con la noticia de los mensajes a Comín:

Compramos 'guasap' como red social¿?¿? — Jesús Nieto (@JesusNJurado) 31 de enero de 2018

Cri cri, cri cri... — Alberto Márquez ن (@almarpal) 31 de enero de 2018