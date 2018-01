Javier Calvo completa su discurso contra el bullying con esta frase y vuelve a emocionar a todos

Javier Calvo lanzó en la entrega de los Premios Feroz un emocionante alegato a favor del respeto, la inclusión y la libertad. Sus palabras se convirtieron en un fenómeno viral y este miércoles, en El Hormiguero, le ha dado la oportunidad de completarlas sin la limitación de tiempo que impone estar recogiendo un premio.

Calvo, que ha visitado el programa junto a Javier Ambrossi para hablar de sus nominaciones a los Premios Goya porLa llamada, de sus enseñanzas en Operación Triunfo 2017 y del salto de Paquita Salas a Netflix, ha recogido el guante y ha pronunciado, de nuevo, un discurso inapelable dirigido a todos aquellos que puedan estar sufriendo por su orientación sexual:

"Tiene que saber", ha dicho, "que ese sufrimiento va a pasar, que encontrará su sitio y que, como dijo Meryl Streep en aquel discurso, tiene que coger su corazón roto y convertirlo en arte, que es lo que hemos hecho muchos de los que lo hemos pasado mal".

Motos ha aplaudido esas palabras y también lo ha hecho, de manera entusiaste, Javier Ambrossi: "Incluso a mí me vinieron muy bien esas palabras, porque me viene muy bien que me lo recuerden, que mi vida está bien y es normal. Porque a veces me siento raro, de tan adentro que nos han grabado lo que es normal y lo que no lo es".

Calvo también ha contado una preciosa anécdota sobre las consecuencias de su ya famoso discurso en los premios Feroz: "Leí el tuit de una madre que decía que estaba viendo el discurso y que su hija se decidió a contarle que era bisexual. Nos pusimos todos a llorar y fue maravilloso".