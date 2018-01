La revista 'Time' incluye a Puigdemont entre los 5 fugitivos geopolíticos más buscados

La revista estadounidense Time incluye al expresidente de Cataluña Carles Puigdemont, huido de la justicia española, entre los cinco "fugitivos más buscados" en 2018 desde el punto de vista geopolítico.

En su página web, la publicación explica que pretende "echar un vistazo a los personajes más buscados que han captado la atención mundial" cuyas historias "nos hablan sobre el estado del planeta en 2018", desde el punto de vista geopolítico.

Junto a Puigdemont, que aparece el primero en la lista de Time, la revista incluye al fundador de Wikileaks, Julian Assange, actualmente refugiado en la embajada de Ecuador en Londres y al primer ministro kosovar y uno de los fundadores del Ejército de Liberación de Kosovo, Ramush Haradinaj.

Comparten el listado el islamista turco exiliado en Estados Unidos Fethulá Gulen, a quien Turquía acusa de terrorismo, y el expresidente georgiano Mijaíl Saakashvili, condenado por la justicia de su país por abuso de poder.

Al hablar de Puigdemont, Time recuerda que los ciudadanos de Cataluña apoyaron en una votación en 1978 con más del 90% de los sufragios la nueva Constitución española, redactada tras la muerte del dictador Francisco Franco y la instauración de un sistema democrático en el país.

Esa consulta "hizo ilegal que una región declarara su separación de España sin cambiar la Constitución, lo que solo puede hacer el Parlamento español en Madrid", agrega la revista.

Sin embargo, 40 años después el soberanista Puigdemont "siguió adelante con un referéndum sobre la independencia al margen de lo que decía la Constitución", que se celebró el pasado 1 de octubre, explica la publicación estadounidense.

Puigdemont "utilizó los resultados sesgados" de esa consulta para anunciar la secesión de Cataluña y el Gobierno de Madrid, al defender el derecho constitucional, destituyó al Parlamento catalán y ordenó nuevas elecciones regionales", subraya Time.

El expresidente de Cataluña huyó con cuatro de los miembros cesados de su Ejecutivo a Bruselas, mientras la Justicia española ordenaba su detención tras acusarle de varios delitos, entre ellos los de rebelión y sedición.

La publicación habla de "las intenciones" del líder soberanista de ser nuevamente investido presidente regional desde Bruselas de forma telemática, sin estar presente en España, donde podría ser detenido.