El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont reconoció este miércoles que el proceso independentista "ha terminado" y que sus correligionarios lo han "sacrificado" como candidato después de que el "plan de Moncloa" haya "triunfado", según unos mensajes de texto que ha difundido en exclusiva El programa de Ana Rosa en Telecinco. Torrent: "Puigdemont es y continuará siendo candidato a la Presidencia" Junqueras plantea combinar una Presidencia simbólica con otra efectiva

11:30 Junqueras plantea combinar una Presidencia simbólica con otra efectiva

El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha defendido este jueves la posibilidad de investir al candidato de JxCat, Carles Puigdemont, y ha añadido que las circunstancias actuales obligan a plantear la posibilidad de combinar una Presidencia de la Generalitat "simbólica" con otra efectiva.

En una entrevista con Diario16.com respondida desde la cárcel a través de sus abogados y recogida por Europa Press, defiende la candidatura de Puigdemont: "La cuestión es si el Parlament puede investir a un diputado electo. Ahí radica un principio democrático elemental".

El republicano añade, sin embargo, que el contexto actual obliga a repensar como es la Presidencia de la Generalitat, "lo que no quita que las circunstancias puedan obligar o impedir que esa presidencia sea efectiva. Y que se deba combinar una presidencia legítima, aunque simbólica, con una ejecutiva".

Preguntado por si puede ser presidente desde la prisión de Estremera, donde está encarcelado desde el 2 de noviembre de 2017, admite que tiene las mismas dificultades que una Presidencia desde Bélgica: "La prisión tiene muchas limitaciones. Vendría a ser lo mismo".

Junqueras asegura que ve con respeto las posiciones de Puigdemont, aunque admite que en ocasiones hay puntos de vista distintos, pero evita polémicas y concluye que "hay que poner las luces largas, a menudo las cortas no te dejan ver todo el recorrido ni un horizonte".

11:00 Rivera pide a Puigdemont que deje de "hacer el indio"

El presidente de Cs, Albert Rivera, ha confiado en que en el plazo de dos meses Cataluña pueda entrar en una etapa de "cierta normalidad" y ha exigido al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont que deje de "hacer el indio" y que el nuevo Govern "cumpla las leyes", en especial la Constitución.

Ha intervenido durante más de hora y media en los Desayunos de Heraldo de Aragón, en Zaragoza.

En su intervención, Rivera ha dejado claro que el nacionalismo no va a ser "leal de golpe y porrazo" a la Constitución y ha emplazado a no permitir que se constituya un Govern que "vuelva a dar otro golpe" y "siga haciendo lo mismo", exigiendo al nuevo Ejecutivo que cumpla la Constitución y el Estatut y respete a los catalanes que no son separatistas.

10:30 Catalá da por hecho que Puigdemont será inhabilitado en dos meses

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, da por hecho que el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont y los excargos del Govern en prisión o fugados serán en primavera inhabilitados para ostentar un cargo público una vez el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena dicte auto de procesamiento por rebelión.

En declaraciones a Antena 3, Catalá ha explicado que después de que Llarena firme dentro de uno dos meses el auto de procesamiento y antes de que haya sentencia firme "para otoño o final de año", la ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) establece que en delitos como el de rebelión, los procesados "se sacan de la escena de la representación pública y de ejercer actividades políticas".

09:56 Torrent: "Puigdemont es y continuará siendo candidato a la Presidencia"

El presidente del Parlament, Roger Torrent (ERC), ha subrayado que el líder de JxCat, Carles Puigdemont, "es y continuará siendo" su candidato a la Presidencia de la Generalitat, aunque ha remarcado que solo convocará la sesión de investidura si tiene garantías de que será "efectiva".

En una entrevista en Rac1, Torrent ha garantizado que no retrocederá "ni un milímetro" en la defensa de los derechos de Puigdemont para ser elegido president y, sin fijar un plazo para la sesión de investidura, ha señalado que se trabajará "políticamente para dar con una fórmula que permita preservar los derechos de Puigdemont y que su investidura sea efectiva".

Después de que JxCat se conjurara en una reunión para seguir trabajando para investir a Puigdemont, Torrent ha remarcado que "ningún tribunal" debe decidir quién es el próximo presidente catalán, y se ha reafirmado en que no piensa cambiar de candidato a la Presidencia de la Generalitat, aunque ha condicionado la convocatoria a tener garantías de que será "efectiva". "Solo se hará un debate de investidura si se dan todas las garantías para Puigdemont y para que esa investidura sea efectiva", ha incidido Torrent, sin fijar plazos para la sesión ni confirmar si avalaría una investidura a distancia.

Aunque sí ha dejado claro que "Carles Puigdemont es el candidato a la investidura de la Generalitat" y ha añadido: "Lo es y lo seguirá siendo".