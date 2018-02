La guía de Cantabria de Miguel Ángel Revilla

Olvídate de las guías de aeropuerto. Nada mejor que descubrir Cantabria de la mano de su vecino más popular, Miguel Ángel Revilla. El presidente autonómico nos confiesa sus rincones favoritos, los que no debes perderte, las esquinas secretas. ¡Vamos a la tierruca!

Una playa en la que bañarse... Cantabria es infinita, pero escojo Mataleñas, en Santander.

Un sitio para comer bien... En toda Cantabria. Tenemos ocho estrellas Michelín. El lugar de España con más estrellas per cápita. Lo mejor es la gastronomía

Un lugar para comer buenas anchoas... Tenemos 72 empresas que hacen anchoas. En Castro, Laredo, Santoña, Colindres, Ramales y San Vicente de la Barquera. Ahora, el epicentro es Santoña.

Para tomar una copa y bailar por la noche... No sé bailar. Para tomar una copa se puede ir a Castelar, viendo la bahía de Santander. Es una gozada tomar un gin tonic o una cerveza en aquellos bares que tienen terraza.

Un rincón donde perderse...Polaciones, donde nací, y Liébana.

Alguna fiesta popular... Voy a todas. Tengo 68 días al años en los que no se me puede morir ningún pariente porque no puedo faltar. Valvanuz, la Bien Aparecida, San Cipriano, San Mateo... Forman parte de mi historia, me ha encantado siempre. Incluso en algunas voy en abarcas, cumpliendo las tradiciones.

Un lugar para hacer senderismo.. Es maravilloso entrar por Palombera, a la altura del pueblo de Saja, hacer 32 kilómetros y salir subiendo por el monte de Sejos, con robles y hayas entre alturas de 2.000 y 2.100 metros, para luego bajar al valle de Polaciones. Viendo rebecos, venados, liebres, águilas, ríos, bosques.

Un buen paseo en bici...Santander está muy bien porque está lleno de carriles bici. Y también desde Astillero, donde vivo, hasta llegar a Castañeda, que son unos 25 kilómetros. Es una gozada hacerlo de ida y vuelta.

Un museo para pasar horas... El de Prehistoria de Cantabria, está la historia de nuestros antepasados y con cosas de hace 40.000 años. Todo lo que se ha ido sacando de las cuevas, que tenemos 9 patrimonio de la humanidad.

Un pequeño pueblo para pasar el fin de semana aislado del mundo... Polaciones. Ir a la Cruz de Cabezuela de Polaciones, esa es otra ruta hasta llegar a Potes.

Las mejores vistas... Desde la Cruz de Cabezuela. Yo me siento allí en un banco en un día despejado y ves todos los Picos de Europa. En el fondo, todo Liébana. Eso ni en Canadá.