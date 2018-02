Cifuentes: "Pablo Iglesias me invitó al sofá de su casa"

"Pablo Iglesias me invitó al sofá de su casa", ha confesado Cristina Cifuentes a Bertín Osborne. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha estado este lunes en el programa Mi casa es la tuya y ha hablado de esa invitación que le hizo hace algunos años el secretario general de Podemos.

Cifuentes no lo recordaba. De hecho, cuando Osborne quiso saber si era verdad que Pablo Iglesias le había invitado en una ocasión a su casa, Cifuentes lo negó rotundamente: "¿Quién te ha contado eso? No es así...", pero enseguida rectificó al recordar un episodio concreto.

"Bueno, ¡es verdad!", concedió. "Pero fue hace tiempo. Cuando yo era delegada del Gobierno y él no estaba casi en política. Era cuando él estaba metido en el Movimiento 15M y era profesor en la Universidad Complutense (de Madrid). Entonces me invitó a su casa, al sofá de su casa, para que viéramos juntitos una serie que se llama The Wire (sobre intrigas políticas). Y yo claro, pues le dije que no", contó la política a Osborne.

"Y después me invitó a que nos fuéramos de paseo por el barrio de Lavapiés. Y le volví a decir que no", añadió con buen humor.

"¿Y por qué le diste calabazas de esa manera al muchacho?", inquirió en ese momento el presentador. "Pues porque entonces yo creo que él estaba ahí con Tania, y Tania era diputada en la Asamblea de Madrid y yo me dije: 'no me voy a meter ahí entre medias", bromeó entre risas Cifuentes. "No hombre, no... Es que no venía a cuento", zanjó la política.

Cifuentes opina sobre Pablo Iglesias

Tras la confesión, el presentador se interesó por la opinión de la presidenta sobre Pablo Iglesias. "¿Cómo es él como persona? Fuera de la política quiero decir", preguntó.

"Pues yo creo que él mantiene un personaje. Y a veces ocurre que el personaje se apropia de la persona. Y la persona, si no tiene cuidado, acaba convirtiéndose en el personaje. Y yo creo que a Pablo Iglesias todo le ha ocurrido demasiado rápido, de golpe. Y tiene que asimilarlo bien, porque es importante", argumentó Cifuentes.

"Yo creo que él todavía está en esa etapa de la vida de encontrarse a sí mismo, desde el punto de vista personal. Esa es mi impresión. Pero no creo que sea mala persona. Creo que está equivocado, muy equivocado políticamente, a mi modo de ver", afirmó la política.

"Pero a mí me cae bien", afirmó de repente. "Así de claro te lo digo. Pablo Iglesias me cae bien", insistió.

Osborne aprovechó el momento para azuzar un poco a Cifuentes. "Pero la coleta, ¿quién la puso de moda?", preguntó en tono de guasa. "Mi coleta es anterior, porque soy más mayor, y la tengo más larga y más rubia", bromeó la política con más risas entre ambos.

