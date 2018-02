Sáenz de Santamaría a Joan Tardá: "¿Tanto cuesta sacrificar a un catalán?"

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha reclamado este miércoles a ERC que de los pasos para que en Cataluña haya un Gobierno "efectivo" que respete la ley y devuelva la convivencia. De hecho, ha preguntado a esta formación si tanto "cuesta sacrificar a un catalán", en alusión al expresidente Carles Puigdemont.

Así ha respondido en la sesión de control al Gobierno en el Pleno Congreso al portavoz parlamentario de ERC, Joan Tardá, quien ha solicitado al Ejecutivo de Mariano Rajoy que abandone la "senda del autoritarismo" y "restituya las instituciones de autogobierno" en Cataluña.

En este sentido, Tardá ha pedido al Gobierno del PP que "asuma la necesidad de establecer un diálogo entre los dos gobiernos" porque "la realidad es la que es y el 50% de los catalanes son independentistas". "Deben asumir que en las sociedades avanzadas los problemas políticos se resuelven políticamente", ha enfatizado.

El diputado de ERC ha recalcado a Santamaría que Antonio Maura "respondía igual" que el Gobierno del PP, que "no se negocia con quien quiere romper España". "Ha pasado un siglo y fíjese donde estamos", ha proclamado, para añadir que los independentistas "nunca habían sido tantos" como ahora y los constitucionalistas "no alcanzan el 43%".

Tardá ha reconocido que el Gobierno "tiene los medios" para hacerles "sufrir". "Y de hecho estamos sufriendo porque el artículo 155 afecta a todos los catalanes sean o no independentistas. Las finanzas están intervenidas y ciudadanos democráticas están en la cárcel e incluso se acepta una macrocausa judicial para descabezar el independentismo con más encarcelamientos", ha aseverado.

LOS ESCENARIOS QUE SE "CIERRAN"

En su réplica, Sáenz de Santamaría ha dicho a Tardá "con humildad" que ya no se está ante los escenarios que se abren sino los que "se cierran" y ha recalcado que ahora hay una "responsabilidad" de ERC y de otros partidos para que haya "un gobierno efectivo" en Cataluña que "pueda preocuparse" por todos los ciudadanos y "no solo por un catalán".

Además, ha asegurado a Tardá que tiene "un problema" porque acude al Congreso a "presumir" de la "fortaleza del independentismo" cuando "lo primero que debería hacer es tener cierto respeto a los catalanes para decir en público lo mismo que dicen en privado".

En este sentido, ha subrayado que cuando se conocen las "agendas", los "informes" y los "mensajes" de móvil de los líderes independentistas saben la "verdadera realidad" de lo que "piensan", puesto que admiten que la independencia "no es posible".

Por eso, Santamaría ha recriminado al independentismo que haya estado dispuesto a "sacrificar a toda Cataluña", su economía y el bienestar de sus ciudadanos para "seguir adelante" con una hoja de ruta que ellos mismos sabían que era "imposible".

"¿Tanto cuesta sacrificar a un catalán cuando han sacrificado sus empresas, a sus servicios públicos y a su libertad?", ha exclamado, para poner en valor la gestión de los servicios públicos en Cataluña gracias al artículo 155 de la Constitución.

CRÍTICAS POR ESA FRASE

La expresión de Santamaría ha llamado la atención en redes sociales donde muchos han reprochado la utilización de ese lenguaje.

Sacrificar vosaltres a un espanyol M.Rajoy per tota la corrupció del partit, a més seria el més just si asumirías responsabilitats, el catalán que tú dius, el ha votat el seu poblé a les eleccions que vosaltres heu convocat, per tan o😠s tocaria respectar y no sacrificar