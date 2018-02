"Enganchados a Galicia: marisco espectacular... pero no sin pelear por él". Así titula el periódico británico The Guardian un nuevo artículo publicado en su edición digital en el que alaban la gastronomía gallega. La pieza no es un reportaje al uso en el que se recomiendan restaurantes y platos típicos sino que el periodista Killian Fox también visita mercados, analiza el día a día del reconocido cocinero Alberto Domínguez y se se sube a un barco para ver de primera mano cómo se pesca un pulpo en O Grove (Pontevedra).

Tras su experiencia en Galicia, Fox no ha tardado en calificar a la comunidad como "uno de los mejores destinos del planeta para comer marisco". Además del pulpo, el artículo también hace referencia las "enormes" nécoras y a los percebes, resaltando la dificultad que supone salir a los acantilados para conseguirlos y el riesgo al que se exponen los percebeiros.

Además de O Grove, también se dedican unas líneas a las ciudades de Santiago de Compostela y A Coruña. De la primera destaca su catedral y el famoso botafumeiro, su tradicional Mercado de Abastos y la empanada, mientras que de la segunda invitan a visitar su casco histórico y probar los pimientos de Padrón. También obtiene una mención Estrella Galicia, la cerveza venerada por la mayoría de los gallegos.

No es la primera vez que The Guardian dedica espacio a artículos que invitan a sus lectores a visitar la comunidad gallega. El pasado verano el periódico británico publicó una completa guía para disfrutar de la costa gallega, y hace más de una década encumbró la playa de Rodas en las Islas Cíes (Vigo) como la mejor del mundo.