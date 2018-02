Irene Montero defiende su 'portavozas' tras el aluvión de críticas por inventarse la palabra

La portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero, ha defendido este jueves el uso del término 'portavoza' para dar visibilidad a la mujer, pese a las críticas de la Real Academia (RAE) y del ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, al que ha recomendado que "lea más feminismo y sobre igualdad".

En respuesta a una usuaria de Twitter, la RAE precisó este martes que el sustantivo "portavoz" es común en cuanto al género, lo que significa que coinciden su forma de masculino y de femenino. "El género gramatical se evidencia, en esos casos, a través de los determinantes y adjetivos: el portavoz español/la portavoz española", añadía la institución.

Montero ha sido preguntada, en rueda de prensa en la Cámara Baja, acerca de las declaraciones del titular de Educación en las que criticaba su uso del término 'portavoza' en sus declaraciones, señalando que en España se va a "mejorar mucho el sistema educativo".

"Quizás el ministro de Educación debería tomar ejemplo de Unidas Podemos, del conjunto del movimiento feminista y del conjunto de la ciudadanía y saber que, aunque suena extraño y, a veces, pesado, apuestan por defender la igualdad y no a una sociedad que invisibiliza a las mujeres", ha respondido la diputada.

En cuanto a las afirmaciones vertidas por la RAE en sus redes sociales a raíz del uso de 'portavoza', recordando que 'portavoz' es una palabra que engloba ambos géneros, la dirigente de Podemos ha señalado que la RAE también "tiene mucho que hacer para defender la igualdad".

"Es una institución compuesta principalmente por hombres y que cuando se quiso incluir a mujeres, desde principios de siglo, se decía que no es sitio para mujeres porque los que entienden de letras son los hombres", ha declarado Montero, antes de insistir: "Aunque suena extraño, hagamos un esfuerzo por desdoblar el lenguaje o usar términos de forma inclusiva".

Este miércoles, en una comparecencia ante los medios de comunicación para anunciar un acto de su partido que se celebraría en el Círculo de Bellas Artes, Montero dijo que iban a participar "portavoces y portavozas del grupo parlamentario".

Y las críticas por inventarse la palabra no tardaron en llegar.

Que alguien diga a Irene Montero que "portavoz" es una palabra compuesta a partir de dos simples, lexemas, la segunda de las cuales, VOZ (pl. VOCES, no *vozas), ya es femenina. No basta con emplear nuestros impuestos en degradar la Política, también necesitan destrozar la lengua. https://t.co/QNh9FL0RPg

Perdón, se me olvidó etiquetar a la destinataria del mensaje: la "portavoz" @Irene_Montero_ , según leo en su perfil. pic.twitter.com/S8i6ffPdjg

Dice ahora @Irene_Montero_ que utilizó la palabra "portavoza" para luchar por la igualdad. Pues si usar mal las palabras es el camino, yo cambio de carril o "carrila". ¡Anda que no hay cosas que hacer por la igualdad!

"Portavozas", el nuevo palabro de Irene Montero. No hay por donde cogerlo. No solo "Portavoz"no es una palabra masculina, sino que VOZ, sin el prefijo "porta", (que no tiene género, ya que viene del verbo "portar") es un sustantivo femenino en sí: La voz, las voces...