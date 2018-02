Ya hay una ganadora —Amaia de España— y representantes para Eurovisión —Amaia, también, junto a Alfred—, pero Televisión Española va a seguir estirando el chicle de Operación Triunfo con una gala especial el martes 13 de febrero.

Se emitirá a las 22:40 en La 1 y será en directo. En ella participarán los 16 concursantes de la edición e cantarán los temas más célebres que han interpretado en la Academia. Así, éste es el reparto de temas (¡ay, cuánto se echan de menos los martes!):

Amaia: Shake it out

Aitana: Issues

Miriam: What about us

Amaia y Alfred: Tu canción

Aitana y Cepeda: No puedo vivir sin ti

Miriam y Agoney: Running

Alfred y Marina: Don't dream is over

Ana Guerra y Mimi: Don't worry about the thing

Amaia y Roi: Shape of you

Todos: La revolución sexual, A quién le importa y Camina

Habrá una 13ª actuación, que podrán elegir los espectadores desde este viernes a través de la cuenta de Twitter de Operación Triunfo 2017. Se podrá votar entre City of Stars, interpretada por Alfred y Amaia o Lo malo, de Ana Guerra y Aitana.

Como la gala #OTFiesta 🎉 será un martes 13, hemos decidido desafiar a las supersticiones y cantar 13 temas 😈 ¡Vosotrxs elegís el último!✌🏻 — OT 2017 (@OT_Oficial) 9 de febrero de 2018

La gala, cómo no, también estará salpicada con recuerdos de los mejores momentos de la edición, desde los casting, a las clases con los profesores o las firmas de discos.