El tremendo corte de Lydia Bosch a Toñi Moreno

Lydia Bosch y Elena Rivera han estado este domingo en el programa de Telecinco Viva la vida, presentado por Toñi Moreno, para promocionar su nueva serie La verdad, que se estrenará el próximo miércoles, 14 de febrero.

Toñi Moreno le ha preguntado a Bosch por su papel en la serie. "Bueno, el una madre...", ha empezado a responder la actriz dubitativa. Pero la presentadora no se ha conformado con la escasa contestación y ha vuelto a preguntar. "Pero, ¿cómo es interiormente? ¿Es feliz?", ha insistido."Mira, ¿sabes qué me pasa? Que yo odio contar las cosas de la serie. Me enfada mucho", ha confesado Bosch.

"Oye me acabas de dar un corte. ¡Zasca!", ha exclamado Moreno.

"Escuchadme una cosa", ha dicho la presentadora dirigiéndose al público del programa. "Hacía tiempo que nadie me daba un corte como el que me acaba de dar", ha señalado Moreno.

Lydia Bosch ha abrazado a la presentadora entre risas y después ha rectificado su respuesta. "Cuando hay que hacer promoción, yo soy muy mala porque o lo cuento o no lo cuento. Y hay tramas y personajes de los que no puedo contar mucho", ha explicado la actriz.

