Jorge Javier Vázquez se enfada con los colaboradores de 'Sábado Deluxe'

Carlos Lozano ha estado este sábado en el programa Sábado Deluxe, de Telecinco, para dar hablar de cómo le va la vida en estos momentos. Lozano no fue bien recibido por los colaboradores del programa por las disputas que mantiene con algunos de ellos desde su paso por Gran Hermano Vip, donde coincidió con Belén Esteban.

El clima de la entrevista fue tenso en todo momento, incluso cuando Lozano habló de las presiones sexuales que sufrió en su etapa de modelo. Tanto el tono de los entrevistadores como del entrevistado hizo que Jorge Javier Vázquez, presentador del programa se enfadase por frivolizar con el tema que estaban tratando.

Acoso sexual

"¿Has sufrido alguna vez acoso sexual cuando trabajabas como modelo?", preguntó el presentador. Lozano aseguró que no había sufrido acoso como tal, o al menos él no lo interpreta así. "Pero casos de gente que ha intentado algo conmigo claro que sí", admitió el presentador de Granjero Busca Esposa. "Por parte de hombres, más que de mujeres. Y además conocidos, pero no voy a decir nombres", afirmó Lozano.

El exmodelo continuó explicando que en la mayoría de los casos, las peticiones sexuales de personas que recibió en su día no tuvieron más recorrido, pero admitió que en algunas ocasiones, ha llegado a perder trabajos por no acceder a mantener relaciones sexuales.

"Muchos de ellos eran señores al final, y sabían que por desfilar con ellos yo no estaba obligado a tener sexo. Entonces lo entendían. Porque yo les decía que no, que no entendía, y ya está. Sin embargo hubo otros, que por no tener sexo con ellos, no volví a desfilar con ellos", confesó.

Ante esta revelación, el presentador quiso saber cómo se producían estos acercamientos. "A ti te han dicho alguna vez 'si no te acuestas conmigo no desfilas', o ¿cómo se dicen esas cosas?", preguntó.

"No, a ver, llegan directamente cuando estás en el fitting (momento en que los modelos se prueban la ropa antes del desfile), probándote la ropa, te cogen el paquete y te lo aprietan", explicó Lozano. Este comentario provocó risas entre los entrevistadores y Jorge Javier Vázquez se enfadó.

"A mí me parece que esto esto no es para reírse, pero bueno... No se pude frivolizar sobre este tipo de temas", argumentó el presentador. "Oye, que te quiten el trabajo por no follarte a un tío o a tu jefe, ¿no es grave?", preguntó al aire bastante enfadado. Lozano intentó quitarle hierro al asunto diciendo que la mayoría de los que intentaron algo con él no llegaron muy lejos.

Peticiones sexuales de mujeres

Después, el exmodelo contó que después de los desfiles muchas mujeres los seleccionaban para invitarles a irse con ellas. "Decían este sí, este no, y al que escogían, el que quería se iba y el que no, pues no", aseguró.

Ante esto, le preguntaron si se había ido alguna vez con alguien y el presentador fue rotundo. "Yo no me vendo, pero sí me regalo. No hay dinero para comprarme, pero si me apetece, me acuesto con quien quiero", zanjó.

Si quieres ver el momento completo pincha aquí.