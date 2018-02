¿Tienes la piel irritada? Esto es lo que aconsejan los dermatólogos

La piel tiene días buenos y días malos, en especial la de la cara. A veces pasa de estar limpia y perfecta a enrojecerse e irritarse sin causa aparente. Es bastante frustrante. Pero no te agobies si ves que te la juega, ya que el estrés es incluso peor.

Hay ciertos trucos para calmar la irritación, pero siempre es buena idea consultar al dermatólogo si piensas que puede deberse a un problema más serio.

Lo primero es lo primero: ¿cuál es la causa?

Existen varios motivos por los que la piel se irrita. Los productos que contienen peróxido de benzoílo, alfa-hidroxiácidos o beta-hidroxiácidos ayudan a tratar los sarpullidos, pero también pueden tener efectos irritantes para las pieles sensibles, apunta el dermatólogo David Lortscher.

Exfoliarse con demasiada frecuencia es un posible motivo, sostiene Lortscher, ya que algunas partículas ásperas o puntiagudas pueden causar roturas microscópicas en la piel. La dermatóloga neoyorquina Debra Jaliman coincide en que la exfoliación excesiva suele generar irritación en la piel.

"Tenemos pacientes con la piel enrojecida, escamosa, seca o irritada debido a uso excesivo de productos. Puede ser porque estén usando un producto concreto en exceso o que estén usando todo lo que pillan", comenta Jaliman. "Si quieres usar un producto antiedad, está bien, pero elige uno solo. No uses un batiburrillo de productos. Es una mala idea, en especial si tienes la piel sensible", advierte.

Angela Lamb, directora de la Facultad de Dermatología del Mount Sinaí en Nueva York, añade que la irritación es más frecuente en invierno, dado que la piel se vuelve más sensible con el frío. "Los sérums y los productos exfoliantes que usamos en verano pueden ser demasiado fuertes para otoño o invierno", recalca.

Es posible que la irritación de la piel se deba a una causa subyacente, como un eccema o una alergia, por lo que puede desarrollarse a cualquier edad.

Como la piel tiende a ser más seca durante el invierno, conviene hidratarla para mantenerla sana. Lamb también señala que una falta de hidratación puede conducir a irritación. Ella recomienda "proteger la piel con un hidratante sencillo que no la irrite más aún".