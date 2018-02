Amaia desvela en 'La Mañana' que se está grabando un documental de 'OT'

La ganadora de Operación Triunfo ha visitado este viernes el programa La Mañana en TVE. Sin embargo, uno de los momentazos del programa ha sido antes de su intervención, cuando María Casado ha conectado con ella mientras se encontraba en maquillaje preparándose. Allí, un reportero del programa le preguntaba sobre una cena junto a unos compañeros de la Academia que había compartido en redes sociales.

"Estábamos Ana, Aitana, Miriam, Alfred y yo, pero también era para el documental este que se va a hacer", respondía con la inocencia a la que nos tiene acostumbrados la pamplonica. Nada más soltarlo, se dio cuenta del error: "Ay, bueno no sé si podía decir eso". Ante esta situación, el reportero intervino como pudo, pero Amaia no podía dejar de darle vueltas. "Buah, es que siempre me pasa igual".

Muchos seguidores de la ganadora del programa se han percatado de la filtración y la noticia ha corrido como la pólvora en Twitter.

¿Qué van a hacer un documental sobre OT? O sería para algo de Eurovisión? Ayuda tengo muchas dudas #otdirecto16F pic.twitter.com/VS8jaZeCFH — maldita dulzura la suya 🎺🥀 (@alfrederOT) 16 de febrero de 2018

a nosotrxs amaia nos parece muy graciosa con sus meteduras de pata, pero ya verás tú la gracia que le va a hacer a los organizadores y demás que haya dicho que habrá un documental #OTDirecto16F — hayde 🎸 (@urbanezjm) 16 de febrero de 2018

Ya me imagino a los que acompañan a Amaia a estas entrevistas, todos locos por detrás de cámaras con miedo a que cuente spoilers que no debe, como lo del documental, jaja. Grande Amaia. 😂👌 #otdirecto16F — Nia 🎹🎺🥝🎸 (@YosoyNia) 16 de febrero de 2018

Amaia cada vez que habla suelta una exclusiva que no se puede contar. Me ahogo. Documental is comming #AmaiaLM1 #OTDirecto16F — Ay, Zape 💫 (@Zapeghando) 16 de febrero de 2018

Amaia diciendo que ayer fueron a cenar juntos porque era para el "documental" y al momento...

MADRE MÍA NO SÉ SI PODÍA DECIRLO 😂😂😂

Amaia en esencia ❤#AmaiaLM1#OTDirecto16F — Marta (@marta7loren) 16 de febrero de 2018

Amaia desvelando que la cena de ayer era para un documental... #OTDirecto16F pic.twitter.com/qciU5ZiCi6 — Dandy (@lupus_k) 16 de febrero de 2018