El líder del PP de Compostela recoge basura para la foto y después la tira al río

El portavoz del PP de Santiago de Compostela, Agustín Hernández, acudió el pasado miércoles al río Sar para denunciar la contaminación y la suciedad que hay, pero su acción ha trascendido por otras razones.

Hernández, exalcalde de la ciudad y conselleiro de Medio Ambiente de la Xunta, usó una rama que había en el suelo para hacer un agujero y así sacar los desechos que habían enterrados. Tras sacarlos, los enseñó a cámara y después los tiró al río, que los arrastró debido a la corriente.

Martiño Noriega, alcalde de la ciudad, se ha hecho eco de un mensaje de Compostela Aberta, su partido, en el que se ponía la música de Benny Hill de fondo y en el que se acusaba al político del PP de "postuero" y de denunciar la situación del Sar "tirando basura al río".

Curiosa forma de denunciar a contaminación do Sar, @Agustin_Stgo.

Non tiña outra forma de desfacerse do lixo que botándoo ao río?🤔 https://t.co/y7IXIc86Kq