Siempre ha habido prendas de género neutro, las denominadas unisex, pero para niños sigue existiendo la polémica diferenciación tanto en juguetes, como en prendas de ropa y colores. Eliza Britcho es una niña de siete años de Londres (Inglaterra) que ha escrito una carta a Zara para cambiar eso. A Britcho no le gustan los vestidos y quiere ser modelo de la ropa de chico de la firma.

La joven se ha ofrecido a la marca de Inditex para ser imagen de la línea de niño y ha asegurado en su misiva que "es el único lugar al que va de compras" y que aunque los directivos de la marca puedan pensar que "es bastante raro", ha pedido que por favor "acepten su petición". Puedes ver aquí la carta original publicada en el Daily Mail.

"Querido Zara, Mi nombre es Eliza y tengo siete años. Os escribo porque me gustaría ser modelo de Zara Boys. Podríais pensar que es bastante raro que una chica lleve ropa de chico, pero aún así déjenme contarles la historia. Cuando tenía cuatro años miraba la ropa de Zara Girls y no me convencía la ropa de niña, pero entonces eché un ojo a la ropa de chico y me encantó. Ahora Zara Boys es el único lugar al que voy de compras. Soy vuestra fan número uno, así que por favor aceptad mi petición para ser modelo de Zara Boys. De Eliza."

Además de la carta, la niña de siete años ha adjuntado una serie de fotos en las que posa con conjuntos de la parte de chico de Zara. Según ha declarado su madre, Jess Brichto al Daily Mail, Eliza decidió que quería ser modelo de chico "para demostrar a las chicas que ellas también poder llevar esa ropa y para animar a otras a hacerlo, porque estaba preocupada de que se lo estuviesen perdiendo".

Según ha detallado su madre, una vez dijo que no "era justo que todos los modelos fuesen chicos y que a las chicas no se les permitiese estar en las fotos". El gusto por la ropa de chico, tal y como cuenta su madre, le viene de muy pequeña. "Desde que la vestí a la fuerza con tres años de dama de honor y todo el mundo le dijo que estaba guapísima, decidió no volver a ponerse un vestido nunca".

Jess Brichto ha contado al diario británico que está muy orgullosa de Eliza y de que no tenga miedo de ser ella misma, sin importar lo que piense la gente. Además, ha manifestado el deseo de que la compañía de Amancio Ortega conteste a la petición de su hija.

