La queja Dabiz Muñoz en Twitter que se le ha vuelto en contra

El chef Dabiz Muñoz ha compartido este sábado un mensaje en su cuenta de Twitter avisando de que se le había quedado una mesa libre en su restaurante Diverxo. Un cliente había cancelado en el último momento su reserva. Dos horas después, el chef volvía a usar Twitter pero esta vez para quejarse de que no había conseguido ocupar esa mesa.

Este es el mensaje de Muñoz: "Pues hoy no la hemos podido recuperar, demasiado tarde las 14:30 para avisar a toda la lista de espera. Un restaurante que está lleno con 8 meses de antelación y aun así hoy se quedó una mesa vacía. Luego hay gente que se extraña por cobrar la reserva...".

Sin embargo, no todos los seguidores del chef han aprobado su queja y han sido muchos los que han criticado su mensaje.

No dramatices por perder una mesa que hay gente que no tiene ni trabajo, y entiendo que eso es una putada para un restaurante, pero David........

No perdamos de vista que diverxo es un restaurante que pierde dinero en el cómputo global del año, ojo... @EstrellaSinMich

Que comentario tan ridiculo, me parece mal que no avisen pero eso entra dentro del negocio. O no? Tu eres especial.