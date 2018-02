El guiño a Euskadi y Cataluña de Amaia y Alfred en el Telediario de TVE

Amaia y Alfred han sido protagonistas del Telediario de La1 de TVE al emitirse las primeras imágenes del videoclip que han grabado para el tema Tu Canción, con la que representarán a España en el próximo festival de Eurovisión.

En los titulares del Telediario, se ha emitido un pequeño extracto que los jóvenes cantantes han anunciado que después de los deportes se podrían ver las primeras imágenes del making of.

Sin embargo, al despedirse, han hecho un guiño que no ha pasado desapercibido en redes, sobre todo a los habitantes de Cataluña y Euskadi.

"El 12 de mayo estaremos en Lisboa participando en el festival de Eurovisión", explica Amaia. "Estamos aquí en Madrid grabando el videoclip y después de los deportes podréis ver un anticipo de las primeras imágenes", añadía Alfred. "Esperemos que os gusten mucho", apostillaba Amaia.

Después, llegó el guiño: "Adeu", dice Alfred. "Agur", añade Amaia, que pone un gesto de sorpresa.

Los comentarios no se han hecho esperar en las redes sociales:

Mi Amaia diciendo Agur y Alfred Adeu en televisión. No he podido elegir mejor😍👇🏻. #OTDirecto18F #Almaia pic.twitter.com/qgDQ2IANGE

yo: only deep and meaningful lyrics get to me



alfred: adeu

amaia: agur



yo: pic.twitter.com/pSgypFZhEj