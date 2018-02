La foto de Natalia Ferviú sin maquillaje que sorprende en Instagram

La excoach de Cámbiame (Telecinco), Natalia Ferviú, ha compartido una fotografía en su cuenta de Instagram que ha llamado mucho la atención a sus seguidores.

La estilista fue noticia hace unos días tras abandonar el programa del que era rostro desde hace tres años junto a Pelayo Díaz y Cristina Rodríguez.

"Siento que me llevo mucho amor, en cada uno de los cambios hubo una transformación en mí y por eso he de dar las gracias a quienes se pusieron en mis mano. En los últimos días se ha modificado el formato del programa, entrando en una dinámica que respeto pero en la que no me siento cómoda. Con toda la pena del mundo, por como se han desarrollado los acontecimientos y antes de vivir situaciones por las que no estoy dispuesta a pasar, he decidido cambiar de rumbo", dijo entonces.

"Caruso de sueño", ha escrito Natalia Ferviú para sus más de 500.000 seguidores de Instagram, acompañando el texto de una foto suya sin maquillaje y postrada en la cama. La publicación tiene en pocas horas más de 25.000 Me gusta.

La fotografía ha sido muy aplaudida entre sus seguidores y han llenado la publicación de mensajes como estos:

Qué bella eres sin maquillaje. Me encantan tus pecas artosjf

Sin filtros ni maquillaje, no te hacen falta porque eres una bella persona leidyshs

Estás preciosa al natural. ¡¡Guapa, guapa!! athennea

Mira que maquillada eres súper guapa, pero sin maquillar no te quedas atrás, ¿eh? maniacsellycreations

Estás preciosa sin maquillar bediezz

¿Por qué eres tan mona? 😍 morgade_novelas

Natalia eres guapa maquillada y con la cara lavada y más guapa por dentro sirenita553