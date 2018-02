15 cosas que no sabías de Marta Pascal

Marta Pascal se ha convertido en una de las políticas con más proyección en Cataluña. La coordinadora general del PDeCAT intenta controlar el partido de Carles Puigdemont. El juez Pablo Llarena la imputó por el 1-O, pero la ha dejado en libertad sin medidas cautelares. ¿Sabías esto sobre ella?

1- Nació en Vic (Barcelona) el 10 de octubre de 1983.

2- Es Licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, con premio extraordinario de final de carrera.

3- También es Licenciada en Historia por la Universidad de Barcelona.

4- Habla inglés y francés.

5- Se afilió a Convergència en 2006.

6- Sus padres simpatizaban más con Unió.

7- Entró en el Parlament de 2013 de rebote al marcharse al Senado Josep Lluís Cleries.

8- Es socia de Òmnium Cultural.

9- Pertenece a los clubs deportivos de esquí y de tenis de Vic.

10- Le gusta mucho la cultura británica y pasó muchos veranos en Reino Unido aprendiendo inglés.

11- Está casada con Joaquim Bohils, que ha ocupado diferentes cargos de responsabilidad en la Generalitat, y tienen un hijo (Jordi).

12- Desconecta escuchando música en Spotify.

13- Es aficionada al crossfit. También le gusta hacer rutas en bici y running.

14- Vota en la Escola Estel, en Vic.

15- Este es su tuit más retuiteado:

M'han notificat del Tribunal Suprem que estic investigada per l'1-O. Es veu que en aquest Estat el dret de reunió també viu un mal moment. Com la qualitat democràtica en general. Gràcies a tothom per les mostres de suport i les mostres d'afecte