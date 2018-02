Beatriz Rico denuncia presiones por contar su experiencia con los suplementos alimenticios

Beatriz Rico desató una polémica hace dos semanas contando cómo su preocupación por el culto al cuerpo le había llevado a consumir suplementos alimenticios que creía inocuos, como la creatina, un ácido orgánico nitrogenado que se usa para hinchar los músculos, y que a ella le sentaron mal.

En cuanto contó su mala experiencia, cientos de personas se le echaron encima a través de las redes sociales con actitudes que la actriz ha calificado como agresivas. Ahora, Rico ha vuelto a publicar una larga explicación en su cuenta de Twitter para intentar zanjar la polémica.

"Es cierto que la creatina me hinchó muchísimo y lo pasé mal", afirma en el texto publicado. Sin embargo, la actriz recrimina a los medios haber exagerado "el infierno" que ha vivido y que se haya exaltado el uso del término "adicción" que ella usó para referirse a su consumo de estas pastillas. "Es igual que si comemos una chocolatina y decimos 'es adictivo... estamos enganchados al cacao", aclara.

"Esto ha provocado reacciones muy agresivas por parte de personas, casi todos chicos amantes del gimnasio, que me insultaban por dar mala fama a la creatina. He llegado a recibir amenazas para que me retractara públicamente con el argumento de que estaba perjudicando a un sector que ya de por sí tiene mala fama", asegura la actriz.

"No me retracto", continúa. "Solo aclaro que la creatina no es adictiva. Lo que es adictivo es lo que rodea la obsesión por la musculación y el deporte: se llama vigorexia", argumenta.

La actriz continúa explicando los detalles de cómo vivió este linchamiento por parte de usuarios de Twitter que no tienen ni nombre ni foto real. E insiste: "No me voy a retractar de todo lo que dije con anterioridad, es mi experiencia, la comparto y pido respeto".

Aquí está el texto completo de Rico: