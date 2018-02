Esta teoría demuestra que Ron Weasley no era quien pensabas en 'Harry Potter'

Los personajes de los libros y las películas de Harry Potter se han convertido en los mejores amigos de jóvenes y mayores. Pero, ¿y si no resultasen ser tan buenos amigos como parecen? ¿Y si alguno de ellos fuese un aliado de Voldemort? Si tu personaje favorito era Ron Weasley, tenemos una mala noticia para ti.

Esta teoría publicada por el usuario de Reddit RadRightHand demuestra que el inocentón amigo pelirrojo de Harry podría ser un mortífago (seguidores de Lord Voldemort). ¿Argumentos? RadRightHand tiene unos cuantos.

Es un gran estratega, pero se hace el tonto

En Harry Potter y la piedra filosofal, Harry y Ron juegan una partida al ajedrez gigante antes de que Harry se enfrente al que no debe ser nombrado. Una partida que, según Dumbeldore, es "la mejor que ha visto Hogwarts en un siglo". A partir de ahí, Ron decide hacer un papel de tonto inocentón. Tiene demasiada capacidad para hacerse el tonto, ¿no?

Es tan cariñoso y dependiente que es un gran manipulador

Ron se caracteriza por ser el escudero, el amigo atento que acompaña a Harry en sus aventuras. Pero, ¿es en realidad tan atento o solo lo manipula emocionalmente? Según este usuario, Ron "utiliza técnicas de abuso emocional clásicas y llega incluso a posicionarse como el único amigo de Harry".

¿Lo primero que le llamó la atención al conocer a Harry? Su cicatriz

Otra señal denota la maldad oculta de Ron es algo que hizo nada más conocer a Harry. En lo primero que se fijó fue en la cicatriz de su frente, que se hizo al vencer a Voldemort. Un gesto que muestra interés y admiración, pero que más bien refleja las ganas de Weasley de acercarse al que no debe ser nombrado.

Tiene un punto sádico y tramposo

Ron suele tomarse a broma las situaciones en las que otras personas sufren. Por ejemplo, tal y como cuenta esta teoría, cuando encantaron a Draco con distintos hechizos Ron se burlaba de él.

Además, Weasley está acostumbrado a hacer trampas y no le importa hacerlas, por ejemplo, para entrar en el equipo de Quidditch.

Su mejor amigo es en realidad el mayor aliado de Voldemort

Aunque su familia está formada por profesionales de aparente éxito, su verdadero aliado durante toda la saga es su rata Scrabbles. Un animal que resultó convertirse en Harry Potter y el prisionero de Azkaban, en Peter Pettigrew, uno de los mortífagos más cercanos a Voldemort. Desde el principio, Ron estaba asociado al enemigo.

En Las reliquias de la muerte no se hace el valiente, quiere acercarse a los mortífagos

Cuando Bellatrix Lestrange amenaza con matar a Hermione, Ron es consciente de que no corre ningún peligro y emplea esta excusa para hablar con los mortífagos y conocer a sus compañeros más de cerca.

Además, cuando vuelve con Harry después de destruir los horrocruxes más bien lo hace por conveniencia y por colgarse la medalla, ya que la única víctima de sus enfrentamientos en Hogwarts es Fenrir Greyback, del que se pudo vengar por convertir a su hermano en hombre lobo.