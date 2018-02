Jennifer Lawrence, sobre su escena desnuda después de las fotos filtradas: "Fue mi elección"

"Intenté rodar la película sin el desnudo, pero me di cuenta que no estaba bien imponer al personaje algo que yo como actriz no estaba dispuesta a hacer", ha contado Lawrence a la edición de marzo de Vanity Fair, en la que es la imagen de portada.

La cinta de espionaje cuenta con el director Francis Lawrence, con el que la actriz trabajó en Los juegos del hambre , lo que, según ha contado, le hizo sentir más cómoda durante ciertos momentos del rodaje. "Él me miraba a los ojos como si tuviese la ropa puesta, entonces yo me sentía como 'vale, todo va bien es como si estuviese vestida", ha contado a la revista. "Todo el mundo es muy profesional, no hay que olvidar que estás trabajando. Con una mirada me hacían sentir a gusto, olvidándome de que estaba desnuda".

Además, el papel le requería conseguir la forma física de una bailarina y, para ello, siguió durante varios meses un duro entrenamiento para hacer que las escenas de baile fuesen creíbles. "Siempre he imaginado que esto me obligaría a seguir una dieta estricta y pasar mucha hambre porque nunca lo había hecho para una película", ha confesado. "Para Los juegos del hambre me pidieron que perdiese peso y entonces descubrí Jack in the box [cadena estadounidense de restaurantes de comida rápida] [...] Esta es la primera película para la que he tenido que pasar hambre y ser disciplinada. No podía meterme en el papel de una exbailarina y no sentirme como una de ellas", ha admitido en la entrevista.

Lawrence contó el pasado mes de octubre que tuvo que hacer un casting desnuda al principio de su carrera donde la obligaban a bajar de peso. Pero, desde entonces y hasta ahora, no ha seguido ninguna dieta tóxica para adaptarse a los estándares de belleza de Hollywood.

