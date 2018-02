Kiko Rivera revoluciona Instagram con una foto por el Día de Andalucía

"Cree en ti. No dejes que te digan que no puedes". Esa es la reflexión que ha compartido el DJ Kiko Rivera para felicitar el Día de Andalucía a sus 360.000 seguidores de Instagram.

El hijo de la tonadillera Isabel Pantoja acompaña el texto con una fotografía suya en blanco y negro, un selfie en el espejo del baño en el que muestra el torso.

A post shared by Kiko Rivera (@riverakiko) on Feb 28, 2018 at 1:31am PST

En 20 minutos su instantánea superaba los 1.500 me gusta y los cien comentarios.

Hace un mes Rivera compartió una imagen similar, también sin camiseta, en la que señaló: "Poco a poco consiguiendo nuevos retos". El DJ hacía referencia a su nuevo aspecto físico. Además de someterse hace unos meses a la implantación de una banda gástrica, también ha cambiado sus hábitos alimenticios.

"Estoy mejor que nunca. Me canso menos, la gota está llegando a desaparecer, el azúcar me ha bajado, no me duelen las piernas al despertarme...", contó a la revista ¡Hola!.