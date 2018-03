David Bustamante ha estallado en Instagram contra los medios que publican informaciones sobre su vida sentimental. El cantante, que se ha visto obligado a suspender varios conciertos en las últimas semanas, ha salido al paso de las noticias que aseguraban que había iniciado una nueva relación sentimental con Claudia Montes.

En un duro mensaje, que comienza con un irónico "¡Lo estáis bordando!", Bustamante se dirige directamente a los medios y espeta: "Por si no fuera poco inventaros relaciones inexistentes... Ahora vienen y dicen que me he comprado un cuadro en ARCO valorado en 2.800 euros... Cuando es una foto hecha por unos amigos en mi casa".

"¡Vosotros mismos os descalificáis!", termina el mensaje, que acompaña a la imagen de un emoticono gigante.

El mensaje de Bustamente tiene casi 30.000 'me gusta' y ha generado más de 1.000 comentarios.