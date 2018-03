El tremendo corte de Luz Casal a Toñi Moreno en 'Viva La Vida'

Toñi Moreno volvió a sufrir un duro corte de uno de sus invitados en Viva La Vida. Esta vez fue de parte de la cantante Luz Casal, con quien estuvo hablando de la emoción de sus canciones.

Casal aseguró en un momento de la entrevista que le preocupaba no saber expresar cuando quiere a alguien y Moreno le preguntó: "¿Tú no eres de decir 'te quiero, te quiero, te quiero''? ¡Eso hay que decirlo todos los días!".

"Claro, debería de hacerse, sí", dijo no muy confiada la cantante. "Pruébalo conmigo", propuso Moreno, quien no esperaba la que se le venía encima.

"No, pero es que a ti no te quiero del todo", sinceró Casal.

La presentadora, sin esperarse esta respuesta, se levantó de la silla y se dio un paseo por el plató mientras el público alucinaba con el corte que acababa de recibir Moreno.

"Me tengo que ir a publicidad para recuperarme de esto. Recogeremos los pedazos por el plató y a la vuelta seguiré con Luz Casal si ella quiere seguir aquí conmigo", bromeó la presentadora antes de, efectivamente, dar paso a publicidad.

A la vuelta, Moreno seguía dándole vueltas al asunto. "No hay nada como que alguien me diga 'yo no te quiero' para que yo me afane en conseguir que me quiera".

"Hombre, que te aprecio, eso seguro, eso tenlo en tu mochila, pero mucho más no sé", contestó Casal.

