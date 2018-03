Barbie homenajea a Frida Kahlo (y otras mujeres icónicas) por el 8 de marzo

Amelia Earhart, Frida Kahlo y Katherine Johnson, en forma de Barbie.

Los niños de todo el mundo pronto podrán tener una muñeca Barbie con los rasgos de la artista mexicana Frida Kahlo, de la aviadora estadounidense Amelia Earhart o de la activista afroamericana Katherine Johnson. Estas tres mujeres hicieron historia en distintos ámbitos: Earhart fue la primera mujer aviadora que atravesó volando el Océano Atlántico; Kahlo se hizo famosa por su estilo de pintura único y por su activismo feminista; y Johnson, en quien está basada la película Figuras ocultas, derribó barreras para las mujeres negras en el mundo de las matemáticas y calculó decenas de trayectorias para la NASA, incluida la del vuelo del Apolo 11 a la Luna en 1969. Las muñecas, que son parte de la nueva serie de Mattel llamada Inspiring Women (Mujeres inspiradoras), se producirán en masa y se venderán en tiendas habituales. La empresa no ha anunciado la fecha exacta de lanzamiento, pero ha explicado que cada pieza incluirá información educativa sobre la mujer en la que está inspirada. "Como marca que inspira el ilimitado potencial de las chicas, Barbie dedica su mayor gama de modelos ejemplares por el Día Internacional de la Mujer, porque sabemos que alguien no puede ser lo que no ve", afirma Lisa McKnight, vicepresidenta y directora general de Barbie, en un comunicado de prensa emitido este martes. "Las chicas siempre han podido adoptar diferentes roles y trayectorias con Barbie y estamos entusiasmados por arrojar luz sobre ejemplos a seguir de la vida real para recordarles que pueden ser lo que quieran". La propia Katherine Johnson, de 99 años, ha colaborado con Mattel para crear su muñeca y asegurarse de que se parecía a ella lo máximo posible. Una española entre las homenajeadas De cara al Día Internacional de la Mujer, la línea Shero de Barbie [que hace un juego de palabras con "she" (ella) y "hero" (héroe)] homenajea además a 14 mujeres destacadas actuales. En principio, estas muñecas de mujeres contemporáneas no se venderán, aunque algunas de las más populares ya han estado en tiendas anteriormente. Entre estas 14 figuras rompedoras a las que Barbie homenajea, se encuentran la snowboarder olímpica estadounidense Chloe Kim, la directora de Wonder Woman Patty Jenkins o la periodista polaca Martyna Wojciechowska. Además, hay representación española: Barbie ha escogido para esta colección a la diseñadora y empresaria Vicky Martín Berrocal. A continuación puedes ver las 14 barbies Shero:

De izquierda a derecha: la emprendedora y diseñadora de moda española Vicky Martín Berrocal; la actriz y filántropa china Xiaotong Guan; la ecologista australiana Bindi Irwin; la futbolista italiana Sara Gama; y la 'snowboarder' olímpica estadounidense Chloe Kim.

De izquierda a derecha: la periodista polaca Martyna Wojciechowska; la campeona de boxeo británica Nicola Adams; la bailarina china Yuan Yuan Tan; y la cineasta estadounidense Patty Jenkins.

De izquierda a derecha, la renombrada chef francesa Hélène Darroze; la campeona de voleibol china Hui Ruoqi; y la diseñadora y empresaria alemana Leyla Piedayesh.

Este artículo fue publicado originalmente en el 'HuffPost' EEUU y ha sido traducido del inglés por Marina Velasco Serrano