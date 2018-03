Dolors Montserrat reduce el feminismo a una mera "etiqueta"

Dolors Montserrat ha acudido a la Cadena SER un día antes de la huelga feminista del 8 de marzo para hablar del paro. Entre otras cosas, ha dicho que ella rechaza la etiqueta de feminista, pero apoya la igualdad real (que viene siendo lo mismo que ser feminista). "Me satisface saber que muchas mujeres van a ejercer su derecho a huelga, así como que hay mujeres que continuarán trabajando", ha explicado.

A la pregunta de si es feminista, Montserrat ha respondido que ella lucha "por la igualdad real", pero que rechaza las etiquetas. "¿Rechaza la etiqueta de antirracista?", le ha preguntado la periodista Soledad Gallego. "No. No soy racista", ha respondido ella.

La ministra no secundará la huelga de mujeres este jueves, pero también ha reconocido que algunas de las declaraciones de sus compañeros de partido, como la de proponer hacer una "huelga a la japonesa", han sido "desafortunadas". "Ir o no ir a la huelga no quiere decir que defiendas más o menos la igualdad. Nosotros defendemos con la misma intensidad la igualdad y la libertad".

Además, Montserrat ha defendido que su partido está luchando contra la desigualdad y que su principal manera de hacerlo es a través de la creación de empleo. De esta manera ha mencionado la iniciativa del currículum anónimo o que se trata del momento de la historia en el que más mujeres están trabajando (aunque siguen siendo menos que hombres).

Aunque la ministra ha recordado que la ley no permite la brecha de género, no ha sido capaz de decir el número de denuncias a las empresas que se han registrado en este sentido en España porque, según ella, esto lo hace el Ministerio de Empleo.