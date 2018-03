9 políticos (y políticas) que no entendieron NADA de la huelga feminista

La huelga feminista y las movilizaciones convocadas en toda España durante este jueves 8 de marzo, Día de la Mujer, han sido todo un éxito de participación que ha llegado a las portadas de la prensa internacional.

Una convocatoria que, pese al rotundo apoyo que ha cosechado, no ha contado, ni mucho menos, con el respaldo de todos los líderes políticos.

Es más, muchos han tratado de desprestigiarla semanas antes de que se produjera y han visto cómo tenían que desdecirse pocos días después.

Políticos que no han sabido o no han querido entender de qué iba la histórica huelga del 8 de marzo.

1. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy

Pese a ser el presidente del Gobierno y del PP, llama la atención que no haya sido el más beligerante contra la huelga feminista celebrada este 8 de marzo.

Y eso que a finales de marzo se cubrió de gloria al no querer meterse "en eso" de la brecha salarial entre hombres y mujeres. Y, aunque nunca se ha posicionado contra esta movilización, sí que recomendó a Ana Rosa Quintana que no hiciera huelga porque "usted va a aportar más a la causa trabajando".

Como muchos de su partido durante esta movilización, lo clavó. Ya que no sólo es que la presentadora sí que hizo huelga, sino que fueron muchísimas las periodistas que pararon este jueves.

Al menos, el presidente del Gobierno enmendó la plana a su ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, y a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, que se apuntaron a una "huelga a la japonesa". "No me reconozco en esa afirmación", dijo Rajoy en el Senado.

Porque, como él mismo dijo:

2. Dolors Montserrat, ministra de Igualdad

La mismísima ministra de Igualdad (repetimos I-GU-AL-DAD) no hizo honor a su cargo el día anterior a la huelga del 8 de marzo cuando redujo el feminismo (o sea, la lucha por la igualdad) a una mera etiqueta. Y no es que lo digamos nosotros, es que es exactamente la palabra que usó Dolors Montserrat en una entrevista concedida a la Cadena SER. "Lo considero una etiqueta, y no me gustan las etiquetas", dijo la ministra.

3- Isabel García Tejerina, ministra de Agricultura

Otra ministra que se ha lucido antes de la huelga feminista del 8 de marzo ha sido la de Agricultura, Isabel García Tejerina, quien días antes de la movilización anunció que ella haría huelga "a la japonesa", esto es, trabajando más si cabe.

Luego, al ver que el presidente del Gobierno no se veía reflejado en esa afirmación, recogía cable y aseguraba que ella nunca dijo eso y que la culpa fue de los periodistas, que la malinterpretaron.

Por si alguien tiene duda de que lo dijo, puede aquí tiene el vídeo con las declaraciones:

4- Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, no hizo muchos amigos entre el colectivo feminista cuando, en una entrevista en LaSexta Noche, dijo que la huelga buscaba desgastar al Gobierno de Rajoy y que era mucho más importante el cumpleaños de su hija.

También dijo que haría huelga a la japonesa, luego se retractó de haberlo dicho y, por supuesto, no admitió haberlo dicho nunca.

He aquí la prueba del cambio de opinión:

Un día después de la histórica movilización, Cifuentes ha asegurado que ella hace huelga a la japonesa "todos los días" porque "trabaja muchas horas" y lo hace "encantada".

5- Javier Maroto, vicesecretario del PP

El vicesecretario de políticas sociales y sectorial del PP, Javier Maroto, fue otro que primero dijo una cosa y luego, al ver que la importancia de la movilización crecía, dijo otra bien distinta.

El pasado 24 de febrero tildó la huelga del 8 de marzo como "la manifestación de Podemos". "Y lo sabe todo el mundo, la manifestación a favor de Podemos no es la solución. Creemos que la igualdad de oportunidades no se alcanza con la manifestación de Pablo Iglesias", afirmó.

A pocos días de la huelga, el propio Maroto rebajaba drásticamente el tono respecto al 8-M para decir que respetaban "la posición que cada ciudadano pueda tener" y que hacerla era una opción "tan respetable" como "querer trabajar".

6- Este concejal del PP de Badajoz

Celestino Rodolfo Saavedra, concejal del PP en el Ayuntamiento de Badajoz, dice que no entiende "esto de heteropatriarcal". Y que Alejandro Magno "era homosexual y un tirano".

Creo que ya entiendo por qué el @PPopular no va a apoyar la huelga feminista del 8 de marzo. Básicamente porque no entienden nada. Dentro video 👇 pic.twitter.com/RFXK5m6XqF — Miguel de Ceяvantes FEM (@CervantesFAQs) 23 de febrero de 2018

7- El que redactó este argumentario del PP

Quien fuera que lo hiciera, calificó la huelga como "insolidaria", "elitista" y afirmó que "apuesta por el enfrentamiento entre hombres y mujeres".

Argumentario del PP sobre la huelga convocada el 8 de marzo by El HuffPost on Scribd

No tenemos claro si fue Marhuenda, a tenor de sus últimos tuits:

Esta huelga es un poco pija. De muchas mujeres que no han tenido ningún problema serio en su vida. Jamás he visto en una redacción que se discrimine porque seas hombre o mujer @eslamananadeFJL — Francisco Marhuenda (@pacomarhuenda) 8 de marzo de 2018

8- Inés Arrimadas, líder de Ciudadanos en Cataluña

Inés Arrimadas rechazó participar en la huelga del 8 de marzo porque "se mezclan cuestiones ideológicas". "No es la mejor opción, mezclar una lucha que es de todos, de hombres y de mujeres, con cuestiones ideológicas", dijo la líder de Ciudadanos en Cataluña durante una entrevista con la Cadena SER.

9 - Patricia Reyes, portavoz de Igualdad de Ciudadanos

La diputada y portavoz de Igualdad de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Patricia Reyes, sorprendió a muchos al publicar este tuit, en el que explicaba por qué no iría a la huelga del 8 de marzo: "Algunas somos feministas pero no comunistas".

Algunas somos feministas pero no comunistas. A mí lo que me molesta es que algunos intenten utilizar el feminismo y a la mujer como un instrumento para otros fines que nada tienen que ver con la igualdad. pic.twitter.com/Q6Z9HC4pxz — Patricia Reyes (@PatriciaReyesCs) 1 de febrero de 2018

En definitiva, queridos políticos, como dice el dicho: "Ay, Manolete, si no sabes torear, pa´qué te metes"

