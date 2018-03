La emocionante imagen de una anciana manifestándose en Madrid que se ha convertido en símbolo de lucha

El pasado febrero, los pensionistas daban ejemplo a los jóvenes lanzándose a las calles en defensa de unas pensiones dignas. Fueron muchas las reacciones alabando la actitud reivindicativa de lo mayores, que con su activismo lograron incluso que el ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, anunciara una deducción del IRPF para las personas en edad "muy avanzada".

Muchas de esas personas recorrieron también este jueves las calles de las ciudades españolas reivindicando la igualdad entre hombres y mujeres, y una de ellas, una mujer mayor que se manifestaba por la Gran Vía de Madrid, ya se ha convertido en símbolo.

En la imagen, que está corriendo como la pólvora en Twitter, la mujer porta una pancarta con el mensaje "Lo que no tuve para mí, que sea para vosotras". El tuit tiene ya 6.350 retuits y cerca de 14.000 'me gusta'.

Esta foto me ha partido el corazón #manifestación8m pic.twitter.com/5jzHaJsSVK

La imagen ha emocionado a muchos tuiteros:

que me he puesto a llorar me cago en mi vida