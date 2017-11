La vida es un teatro donde unos actúan y otros observan

Si has leído los Peldaños en orden (no hay por qué hacerlo), entonces estás al final de la Escalera. A estas alturas ya habrás identificado tus Peldaños de Oro, los cuales te recomiendo que escribas en la primera página de este libro en la sección de la dedicatoria. Si los vas a regalar, serán los Peldaños de Oro que tú dediques a otra persona. Si no es así, serán los que tú te dediques a ti mismo. Te recomiendo que lo hagas.

Tanto los Peldaños que te hayan aportado cosas nuevas como, especialmente, tus Peldaños de Oro son proyectiles, balas. TUS balas. Y como todas las balas tienen un escalofriante poder cuando acaban siendo usadas e inexistente cuando no.

Identifica tres acciones muy concretas que hagan que tu vida mejore y que te acerquen al menos un paso a aquello que tú definas como el éxito, tu éxito

El valor de todo lo que Los 88 Peldaños del Éxito haya despertado en tu mente es igual a cero si no haces algo concreto con ello. Para que leer este libro haya valido la pena es necesario que gracias a él tu vida sea algo mejor de lo que hubiera sido si no lo hubieras leído. Y para ello es necesario que hagas algo.

Ha llegado el momento de la verdad.

Te pido que identifiques tres acciones muy concretas que hagan que tu vida mejore y que te acerquen al menos un paso a aquello que tú definas como el éxito, tu éxito. Pueden ser áreas de desarrollo profesional como intentar ser ascendido, mejorar tus habilidades de negociación, reestructurar tu empresa o tu departamento, optimizar más la gestión de tu tiempo y el de tu equipo, explorar nuevas líneas de negocio, o contratar a un consultor para realizar un estudio de reducción de costes; de desarrollo personal como aprender un idioma, dominar un instrumento musical, aprender a pintar, a cocinar o a escribir; incorporar hobbies a tu vida como escalada, parapente, montar a caballo o hacer buceo; aumentar tu formación cursando un máster, una nueva carrera, estudiando en el extranjero; mejorar tu currículum haciendo unas prácticas en una multinacional o una pyme, siendo becario en una filial internacional de una empresa de tu país, o una rotación a una nueva área dentro de tu compañía; hacer voluntariado en un país en vías de desarrollo o en una organización benéfica local; mejorar tus relaciones interpersonales identificando y mejorando diversas áreas de tu personalidad; emprender publicando una revista, montando una empresa, una asociación, una ONG o incluso un blog; o simplemente pequeños cambios en tu vida de diversa índole que harán que ésta mejore, como donar más dinero, ser más amable, sonreír más, vencer la pereza, ser menos egoísta, o incluso aumentar tu curiosidad para leer más, escuchar más y viajar más. Las posibilidades realmente son ilimitadas. De entre todas ellas, tan solo encuentra tres.

Para cada una de tus tres acciones define tres pasos para su consecución y marca una fecha para cada una de las acciones y cada uno de los paso

¿Y si quiero mejorar 27?

No. Solo tres. ¿Recuerdas la Teoría del Descarte?

Sobre esas tres acciones te pido tres requisitos:

— anota tus tres acciones hoy mismo: Hoy es el día que te lo pido, y hoy es el día que deberías hacerlo. Mañana es el inicio de un nuevo período que ya no tiene que ver con hoy. El poder está en el presente. Sobre hoy tienes control, sobre mañana no. No deben ser llevadas a cabo hoy (¡o sí!), pero por favor sí comprométete a al menos anotarlas hoy mismo.

— fechas y plan: en el Peldaño 14 veíamos que un objetivo solo es un objetivo si lleva una fecha y un plan. Para cada una de tus tres acciones define tres pasos para su consecución y marca una fecha para cada una de las acciones y cada uno de los pasos.

— compromiso inquebrantable: una vez hayas identificado las tres acciones que representan tus objetivos, los pasos que vas a dar para alcanzarlos y los plazos en los que lo harás, es necesario que realices tu compromiso contigo mismo y lo conviertas en irrompible. Anótalo en al menos dos lugares: en una pared o espejo que veas a diario y en una tarjeta del tamaño de una tarjeta de visita. Ella será tu brújula y te marcará tu norte. Llévala en tu bolsillo cada día y cada vez que insertes en él tu mano y te la encuentres, léela en voz alta.

De todas las reacciones posibles a la lectura de este libro, una es la de no hacer absolutamente nada. Esa es justo la única que te pido que no hagas.

La vida es un teatro donde unos pocos actúan y otros observan.

La sociedad necesita a ambos. Pero sólo los primeros mejoran el mundo.

