Gamergy 2017: el desbordante éxito de los 'eSports' en España

A las 15.52, el suelo comenzó a temblar. Retumbaban los gritos y aplausos de los miles de aficionados que llenaban las gradas con la esperanza de ver a su equipo ganar esta final. No es un partido de fútbol, ni de baloncesto, ni de ningún otro deporte que típicamente asociarías a estas ingentes cantidades de aficionados. Esto es la final de la Superliga de Orange, una de las mayores competiciones de videojuegos en nuestro país.

El pasado fin de semana se celebró en Madrid la 7ª edición de Gamergy, el mayor festival de videojuegos competitivos en España, al que acudieron nada menos que 38.000 personas y donde se disputaron las semifinales y finales de varios juegos. Gamergy se celebra dos veces al año y esta edición ha superado con creces todas las expectativas. Con 1,1 millones de espectadores entre todas las competiciones del evento (218% más que en la anterior edición de Gamergy), 300 trabajadores presentes en el evento y 600 puestos de juegos, empresas y equipos - el pabellón 12 de IFEMA estuvo lleno los 3 días del festival, haciendo del evento un auténtico éxito.

Los avances tecnológicos y la imparable influencia de plataformas tales como Steam, YouTube y Twitch han hecho de los videojuegos una industria de entretenimiento con un crecimiento imparable. Según el último informe de la consultoría americana PwC, se espera que la industria llegue a generar ingresos de hasta 29 mil millones de dólares en los próximos 4 años, lo cual sería más del doble de lo que se consiguió en 2012.

La llegada de los eSports supuso el salto a la fama de esta industria. Llegó la creación de equipos, torneos, ligas nacionales e internacionales, comentaristas, analistas, y lo más importante: los patrocinadores. Hoy en día, como para cualquier otro deporte, existen miles de jugadores y cientos de equipos, entre los cuales están los más grandes, los que subieron a la cima y son patrocinados por empresas del calibre de Redbull, Acer, o HTC.

Entre los cientos de videojuegos competitivos disponibles se encuentra League of Legends, uno de los más patrocinados y que a día de hoy cuenta con más de 120 millones de jugadores activos. Fue creado por Riot y publicado en 2009 como un free to play (juego de descarga gratuita). Hoy en día, League of Legends sigue siendo el juego competitivo de más importancia a nivel mundial, generando millones de dólares gracias a las competiciones, el marketing de los equipos y los cientos de patrocinadores internacionales.

La competición más esperada en Gamergy este año fue precisamente la final de la Superliga de Orange de League of Legends, en la cual se enfrentaron Kiyf eSports Club y ThunderX3 Baskonia. Tanto las semifinales del sábado como la final del domingo pasaron a la historia como los enfrentamientos más rápidos jamás vistos en Gamergy, y dejaron a muchos con ganas de más. Ambas semifinales, tanto aquella entre Baskonia y Valencia C.F., como la disputada entre Kiyf y Penguins, fueron ganadas en tres partidas de cinco.

Llegó el domingo, el día de la gran final, y todos esperábamos disfrutar de una tarde completa de cinco partidas reñidas entre los dos mejores equipos de la liga española. Sin embargo, el enfrentamiento terminó, como las semifinales, en tres partidas de cinco con la aplastante victoria de Baskonia, quienes se llevaron el trofeo y el título de campeones de liga en un abrir y cerrar de ojos. La victoria, que fue corta pero intensa, y el inmenso éxito de esta 7ª edición de Gamergy, dejó a los aficionados ansiosos y con más ganas de que llegue el frío de diciembre, y con él la siguiente edición de Gamergy.