Tendencias de viajes para 2018

Con la celebración del Guest Summit, que en su primera cita ya apunta maneras para convertirse en referente profesional junto a FITUR, y el final del año que ya vislumbramos, tenemos material suficiente para detectar las tendencias que van a pegar fuerte en sector de los viajes en 2018.

Allá vamos con lo más relevante:

Viajes organizados

Según comentó en su presentación del citado evento el CEO de TWS, los circuitos o paquetes turísticos van a vivir una (R) evolución en los próximos dos años semejante a la que vivieron los alojamientos con la llegada de los nuevos modelos, o las agencias de viajes tradicionales con la llegada de Internet. Está llegando (¡por fin!) una nueva generación de viajes organizados altamente especializados, tanto en destinos como en segmentos (seniors, singles, familias, temáticos, etc), en los que pesará menos el Sol y Playa de pulserita y Coco Loco, y más la inmersión cultural en el destino; en los que habrá más ciudad y menos playa, y en los que habrá más calidad y menos cantidad. Será un buen año para los grandes viajes.

Destinos emergentes

El Caribe seguirá muy fuerte (sobre todo Cuba) y el todo incluido seguirá teniendo su público fiel. Pero ojo a Japón que está pulverizando sus records de entradas de turistas año a año. Ojo también a la combinación de Vietnam y Camboya, fantástica. Y Filipinas, que con sus increíbles parajes y playas es un uno fijo en la quiniela. Mención especial a Singapur, que además de ser hub internacional para todos los viajes a la zona Asia-Pacífico, mola mil para 3 días, sobre todo si viajas con peques.

En Europa, Turquía está volviendo tras unos años en la sombra por los terribles atentados sufridos, mientras que Bosnia, Eslovenia, Estonia y Lituania van a empezar a aparecer repentinamente en tu timeline viajero de Instagram, junto con Islandia y Escocia, que lo van a petar más a lo grande todavía.

Low Cost / Larga Distancia

La cruenta batalla que se está viviendo estos años entre las aerolíneas europeas sólo puede ir a más, hasta que gane el más fuerte. Si el modelo low cost en el corto radio (mercados domésticos o Europeos) no es válido para todos, pues exige una optimización de procesos y costes fuera del alcance de la mayoría, el low cost en largo radio puede incluso ser considerado un oxímoron. Sin embargo, ahí están Norwegian y Level ofreciendo vuelos a New York y Los Ángeles desde 200€. Quizá el truco está en el "desde" y no en el Low Cost... Veremos cúal sobrevive en 5 años, pero de momento aprovechémoslo.

Hostel en Berlin.

Alojamientos alternativos

Los hoteles más tradicionales tienen sus días contados, y lo saben. El relevo generacional es un catalizador natural del cambio, y en cuestión de hoteles viene muy fuerte. Si este relevo va acompañado de un amplio surtido alternativo como es el caso, la tormenta es perfecta. Y en esas estamos. Los apartamentos turísticos ya están en todas las Webs, no sólo en AirBnB, en todas. Y no sólo apartamentos, sino castillos, Villas o una simple caravana. Los hostels son el niño mimado del sector, el que acapara todas las miradas. Y los hoteles... los que no se especialicen en un producto o segmento para dar el máximo valor a sus clientes están condenados al ostracismo. Y así tiene que ser, que ya hay mucho hotel mediocre. Demasiado.

Actividades en destino

Por fin la tecnología ha conseguido hacer despegar a este segmento del turismo, el de los Tours & Actividades. A golpe de click AirBnB, Booking o Tripadvisor (por citar las 3 más comunes) ofrecen experiencias en Vietnam para que te sientas un auténtico Vietnamita, o hacer un curso de cocina Tailandesa para sorprender a tus amigos de Facebook. De momento tendremos unos años para explorarlo antes de que se masifiquen, así que ¡corred insensatxs!

Y recuerda: nunca dejes de viajar.