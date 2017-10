Medios globales retratan la soledad internacional del Govern

Uno de los fracasos más estrepitosos del gobierno independentista de Carles Puigdemont ha sido su incapacidad de ganarse cualquier tipo de reconocimiento internacional. El apoyo dado al gobierno español esta semana por parte de la primera ministra Británica es solo una muestra de esta realidad.

Raül Romeva, encargado de atraer simpatías extranjeras a la causa secesionista, tiene razones para deprimirse al consultar los medios internacionales. A excepción de cadenas de televisión de cuestionable independencia editorial como Russia TV (RT) o la qatarí Al-Jazeera, la cobertura dada al asunto catalán por los principales medios en lengua inglesa evidencia la ausencia de actores internacionales que respalden la violación de la legalidad española por parte de los separatistas.

"Ningún gobierno parece ansioso por reconocer a Cataluña como país independiente," apunta un artículo diseminado por la agencia de noticias Associated Press (AP) y publicado por medios tan diversos como The New York Times, la conservadora Fox americana o el rotativo Washington Post. Algo de lo que también se hace eco el Wall Street Journal al indicar que "seria improbable que una Cataluña independiente consiguiera reconocimiento internacional."

Tal y como destaca el semanario británico 'The Economist', los líderes del impulso independentista se han aferrado a la creencia de que si generan suficiente alboroto, Europa intervendría para apoyarlos.

La agencia de noticias financieras Bloomberg afirma que no existe actor alguno en la comunidad internacional (además de los países que la componen, pensemos en organismos multilaterales como las Naciones Unidas, la OTAN o la OCDE además del sector financiero o el corporativo) al que le interese ver en el mapa una República Catalana. Si esta región de España se convirtiera en un estado independiente, subraya la CNN, tendría que salir de la Organización Mundial del Comercio, enfrentándose a fuertes tarifas aduaneras que sin duda dañarían su economía.

Al hablar de actores internacionales, la Unión Europea (UE) no solo es el más relevante, sino también el más elocuente. Tal y como destaca el semanario británico The Economist, los líderes del impulso independentista se han aferrado a la creencia de que si generan suficiente alboroto, Europa intervendría para apoyarlos. Pero, como apunta la revista, la realidad es que ningún gobierno europeo ha mostrado el menor interés en escuchar las súplicas de mediación del Govern.

Por su parte, el periódico británico The Guardian refleja como Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, considera que cualquier tipo de intervención desde Bruselas causaría "mucho más caos".

El rechazo a mediar por parte de líderes europeos ha sido también reflejado por USA Today, que cita el llamamiento de Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo, a Puigdemont para que no divida a España.

Bloomberg subraya el temor existente en muchas capitales del viejo continente a que el precedente catalán despierte vientos independentistas en otras regiones europeas, tales como Córcega o Flandes. La BBCva más allá, y analiza como lo que pasa en España puede inyectar nuevos vigores secesionistas en importantes regiones de Nigeria y Camerún.

Tal y como indica el Financial Times, la Generalitat tiene muy claro que, pase lo que pase, sin reconocimiento internacional cualquier declaración de independencia en Cataluña sería en vano. Y de momento, los únicos apoyos que los secesionistas catalanes han logrado atraer provienen de xenófobos populistas como el británico Nigel Farage, el holandés Geert Wilders o el insufrible Julian Assange, amigos que los independentistas harían mejor en evitar, subraya The Economist.

