Fortalece tu sistema inmune estas navidades

¿Estás súper emocionado por la llegada de la Navidad pero también un poco agobiado? ¿Estresado con tantos eventos sociales y actividades extras que se han sumado a tu agenda ya mega ocupada?

Sí, lo admito, incluso siendo la Navidad una de mis épocas favoritas del año, sé que puede ser abrumadora y estresante. Nuestro sistema inmune es delicado especialmente en épocas de más actividad y estrés, es por eso que en estos días debemos hacer un esfuerzo para mejorar la calidad y ser más conscientes de qué le estamos aportando a nuestro cuerpo. Porque, ¿sabías que más del 70% de nuestro sistema inmune está en nuestro intestino y que lo que comemos es la base de nuestra salud? Cuanto más saludable está nuestro tracto gastrointestinal, más sanos estamos.

Alimentarte a base de comida procesada debilita tu sistema inmunológico, siendo más susceptible a resfriados y otras enfermedades

Me considero una persona que piensa y cuida de su salud, pero incluso algunas veces me relajo y dejo que las malas decisiones alimenticias, el trabajo y los eventos sociales empeoren mi salud. La semana pasada sufrí de un virus horrible que atacó mi estómago y mi sistema digestivo. Después de un par de días de ayuno y de no poder moverme de la cama, ahora me lo pienso dos veces y me aseguro de dar diariamente a mi cuerpo su dosis correspondiente de fruta fresca, verduras y proteínas de calidad, para que mi cuerpo pueda recuperarse rápidamente. Me encanta utilizar especias antiinflamatorias, como el jengibre y la cúrcuma, en mi día a día y también otros ingredientes que estimulen mi sistema inmunitario.

JENGIBRE

¡Soy adicta! Ayuda a aumentar la función inmune y combatir el daño celular. Estimula la digestión, la movilidad intestinal y la función intestinal, al tiempo que ayuda a aliviar la hinchazón, los calambres y las náuseas.

CÚRCUMA

Su ingrediente activo, gurrumina, es antiinflamatorio, antioxidante, antibacteriano, desintoxicante y maravilloso para la salud digestiva. Estudios han demostrado que la gurrumina ayuda a prevenir el crecimiento de células cancerígenas y sirven de tratamiento a enfermedades inflamatorias como la artritis, el asma, el eccema y la enfermedad inflamatoria intestinal.

En esta época disfruta aun más de las bebidas doradas (turmeric lattes) a base de cúrcuma, agrégala a tus sopas o incluso te puedes beneficiar de sus propiedades en la repostería, simplemente añadiendo una cucharadita de cúrcuma a tu masa de madalenas.

CÍTRICOS

Popular por ser una excelente fuente de vitamina C. Ayuda a mantener la defensa del cuerpo contra las infecciones bacterianas y ayuda a la curación. El uso de vitamina C puede reducir la duración y los síntomas de los resfriados.

Por eso, en períodos estresantes y en épocas de frío, incrementa el consumo de limones, naranjas, pomelos y limas.

HIERBA DE TRIGO (WHEATGRASS)

Cargado con vitamina C, vitaminas del complejo B, beta caroteno, calcio, potasio y magnesio, es uno de los ingredientes con mayor densidad nutricional. Es beneficioso para la salud de nuestro hígado y la función inmune al aumentar la capacidad del hígado de eliminar toxinas.

PROBIÓTICOS

Ya hemos hablado de lo maravillosos que son. Los probióticos nos ayudan a digerir los nutrientes, estimular la desintoxicación de nuestro colon y mejoran nuestro sistema inmunológico. Añade chucrut a tus sándwiches o ensaladas, come yogures o kéfir con granola para el desayuno o hidrátate con un buen vaso de kombucha, todos son excelentes opciones probióticas.

MIEL MANUKA

Es una miel producida a partir del néctar del árbol Manuka, originario de Australia y Nueva Zelanda. Este tipo de miel es antimicrobiana y antiviral, lo que ayuda a combatir muchas especies de bacterias. También ayuda a mantener un sistema inmunológico saludable. Agregue una cucharada a su té caliente todos los días o incluso simplemente tómatelo a cucharadas.

PROTEÍNA

Las proteínas de buena calidad, como las orgánicas, las alimentadas con pasto, las silvestres, las cultivadas son esenciales para un sistema inmunológico fuerte. Nuestro cuerpo necesita proteínas para multitud de tareas, como, reparar el tejido, en la recuperación de lesiones y enfermedades, para prevenir el desgaste muscular ... Una deficiencia de proteína de alta calidad puede provocar muchos problemas inmunológicos como la depleción de células, la incapacidad de producir anticuerpos, etc. .

Una sopa de pollo casera o un caldo de carne es un plato ligero y reconfortante que funciona maravillosamente como un antiinflamatorio en el cuerpo y ayuda con las infecciones respiratorias.

Y tú, ¿cómo haces que tu sistema inmunológico sea más fuerte y esté listo para los períodos más estresantes? ¡Me encantaría conocer todos vuestros secretos para disfrutar de un invierno saludable #healthyforkful!

Síguenos también en el Facebook de HuffPost Blogs

s