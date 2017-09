De lo que se come se cría

Una cosa que me llama mucho la atención cuando viajo por ahí es que cualquier pueblajo, por insignificante y mierdero que sea, tiene algo Typic en lo que dice ser el número uno del mundo mundial. En el 99% de los casos, ese "algo" es un producto alimenticio que se come o se bebe. El otro 1% pertenece a ese extraño grupo de artículos que en un primer fueron concebidos como material de construcción y que con el paso de los años (no me pregunte usted porqué) a la gente le ha dado por comérselos. Véanse los sobaos pasiegos en Cantabria o los adoquín del Pilar en Zaragoza.

Pues bien, en Ibiza que son muy chulos, no tienen un solo producto estrella sino cinco que hoy vamos a ingeridos uno detrás del otro a modo de menú. Vamos allá.

Entrante: alioli

Se trata de una exquisita salsa hecha a base de aceite, huevos, limón y ajo que se sirve con pan payés a modo de untable. Pero mucho ojo amigas porque este plato a priori inofensivo puede resultar letal en manos inexpertas... Y es que al igual que sucede en México con el picante, hay lugares en Ibiza donde la hombría y mujería de las personas se mide por la cantidad de ajo que se le echa al alioli. Os aseguro que hay sitios donde después de comerlo no tienes muy claro si lavarte los dientes o directamente arranártelos y pasar a otra cosa.

Plato principal: Bullit de peix

En realidad se trata de dos platos en uno, de un primer y segundo plato all together now. De primero se sirve una bandeja de pescado cocido (cabracho, mero, gallo...) acompañado con patatas y una fina salsa a base de azafrán y alioli. Más tarde se sirve un arroz a banda elaborado con el caldo obtenido de la cocción del propio pescado. Se trata de una receta sencilla pero infalible. Puedo asegurarte que hay pocas cosas con las que uno pueda disfrutar tanto estando vestido.

Postre a elegir: Flaó o greixonera

El flaó es una especie de tarta de queso a la que se le añade hierbabuena y el resultado es una especie de mojito masticable la mar de majo. Tradicionalmente se comía el domingo de pascua, pero hoy en día ya no quedan personas decentes y se come ahí a lo loco y sin control 24/7.

La greixonera es una adelantada a su tiempo, un postre visionario que izó la bandera del reciclaje mucho antes de que ningún hípster hubiera hecho una mesa con un palé. Se trata de una especie de pudin que se hace para aprovechar las ensaimadas secas del día anterior, a las que se les da una segunda vida añadiéndolas huevo, leche, azúcar, limón y canela. Así que podemos decir que la greixonera es a la repostería lo que la croqueta a la gastronomía, ese divertido y mágico lugar que convierte las aburridas sobras de ayer en la comida de mañana.

Café: Café Caleta

Es la versión ibicenca de la queimada. Su preparación consiste en hacer un gran puchero de café al que se le añade más tarde un poco de cáscara de limón, un poco de cáscara de naranja, un mucho de azúcar y un te "vas a cagar" de brandy y ron. Una vez todo mezclado, el brebaje tienen más grados que habitantes la provincia de Teruel, así que para reducir el asunto se le mete fuego a todo aquello antes de que implote por sí solo. El resultado final es un riquísimo café que deja a la altura del betún a las pruebas nucleares de Corea del Norte.