¿Por qué decimos jueza Lamela en lugar de fiscal Maza?

Hay un runrún incesante en círculos jurídicos. La pregunta del título no es ingenua porque proviene de un destacado jurista que ha tenido altos cargos en la administración de Justicia de este país. "No entiendo esa obsesión de los medios llamados institucionales en centrarse en la juez Carmen Lamela. Afortunadamente, la justicia española establece que un juez no puede pedir prisión para un encausado si no es a petición de la Fiscalía ¿entonces? Es la Fiscalía General del Estado, el fiscal Maza, quien ha apostado por la prisión incondicional. Y con el pleno conocimiento del Gobierno. Dejen a la juez en paz, hombre, es secundaria. Con la malversación tenía para prisión".

Las sospechas y dudas del experto jurista no son muy diferentes de las de los fiscales no afines a Maza. Algunos de ellos se preguntan por qué la Fiscalía General no ha reunido a la Junta de Fiscales de Sala –el órgano que se ocupa de asesorar en cuestiones de doctrina y técnicas al Fiscal General- para tratar todas las dudas existentes sobre la competencia de la Audiencia Nacional en el caso.

"Los exconsellers tendrán que enfrentarse casi seguro a la sedición y, desde luego, a la malversación de fondos públicos, pero ni de broma a la rebelión" puntualiza un fiscal desde dentro de la Fiscalía, para quien es obvio que José Manuel Maza solo ha consultado con "lo que llama su equipo, es decir, los que más o menos le iban a decir lo que él necesitaba oír". Y con todo y con eso, "entre ese equipo los hay que le han explicado por qué no es rebelión, por qué no debe estar el tema en la Audiencia Nacional –veremos si termina ahí- y todo lo que ello entraña" puntualizan las mismas fuentes.

Tanto el prestigioso jurista como el fiscal –que por razones obvias prefieren mantener el anonimato- coinciden con un catedrático de Derecho Constitucional, excelente conocedor de la vida catalana. Los tres consultados, en voz baja y con sonrisa triste e incrédula, coinciden en la respuesta cuando se les comenta que el Fiscal General asegura que a él, el Gobierno no le ha dicho ni sugerido nada.

"Eso no se lo cree ni él. No ha dado un paso así, adelante, sin consultar al Gobierno, eso lo sabemos muy bien todos aquellos que conocemos el trasfondo de la Justicia.

La única razón posible, que explica está decisión de enviar a prisión al Govern en pleno, es que Rajoy y los suyos tienen datos, incluso sondeos y muchas presiones, que los demás no conocemos. Están convencidos de que en Cataluña hay que dar una lección y a Maza le han dicho tira para adelante. Ni prisión con fianza ni nada. Son militantes de aquella triste sentencia de Espartero, de que a Catalunya hay que bombardearla cada 50 años para darle un escarmiento", argumenta el jurista.

"El Gobierno cree que con esta mano dura, más el miedo a las consecuencias económicas que se están viendo, el 21 de diciembre el triunfo del independentismo no esta tan asegurado como ahora parece" remacha el experto en Derecho. Una teoría que ha hecho llevarse las manos a la cabeza en el PSOE: "¿Cómo se puede ser tan brutos? Le han hecho la campaña al independentismo. Esto no es lo que se había pactado", comenta un diputado próximo a Pedro Sánchez.

En cuanto al comportamiento que vaya a tener el Tribunal Supremo en los próximos días, las fuentes consultadas aseguran que mantendrá la distancia ya marcada con respecto a la Audiencia. "Los magistrados saben que la rebelión no se sostiene. Y una parte de ellos espera que el caso de Junqueras y los ex onsejeros termine también en el Supremo" sostienen.