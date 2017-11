'¿Por qué algunas personas fuman toda su vida y se mantienen sanos?' apareció originalmente en Quora, un lugar para adquirir y compartir conocimiento y entender mejor el mundo.

Respuesta de Emilio Salguero Chaves, Especialista y Tutor Medicina Familiar/Comunitaria :

Los dos condicionantes que conozco para explicar este hecho son la susceptibilidad individual a los tóxicos inhalados con el humo del cigarrillo (de origen genético) y la manera de fumar (hay fumadores que "no se tragan el humo", otros que se dejan consumir los cigarrillos en el cenicero, etc., frente a otros que dan "caladas" muy profundas...). Porque la toxicidad de esas sustancias inhaladas está fuera de toda duda. De hecho, no creo que nadie "se mantenga sano" tras 20 o 30 años fumando, incluso menos. Otra cosa es que el sujeto "no se note nada".

En este sentido, también cabe preguntarse cómo estarían (de "mayores") los fumadores que - aparentemente- no desarrollaron enfermedades a causa del tabaco, si nunca hubieran fumado... No hubieran perdido nada. Y sí que sufrieron o causaron daños en otros sentidos: dinero que pudieron emplear en otras cosas, olor corporal, riesgo de incendio, contaminación del medio ambiente, la pérdida de libertad que representa la dependencia al tabaco, el mal ejemplo para sus hijos (que lo más probable, si fuman, es que desarrollen graves enfermedades), etc.

Fumar es una estupidez altamente peligrosa, que las modas y debilidades humanas, aprovechadas por las maniobras interesadas de las industrias tabaqueras han elevado al "honor" de constituir la primera causa evitable de muerte y sufrimiento humana, según la Organización Mundial de la Salud.

