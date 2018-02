Templos del Kamasutra, orgías en edificios religiosos

India es un país que provoca amores y rechazos extremos. No deja indiferente a nadie. Lo amas con pasión o se te atraganta. Quien escribe este artículo reconoce con pesar que India se le indigestó, y no solo por la diarrea que me acompañó en el trayecto de 12 hora en tren entre Varanasi y Khajuraho. Simplemente no hubo conexión con este magnífico país.

Khajuraho es una pequeña ciudad que encuentras haciendo la ruta entre Benarés (el mítico lugar donde se realizan los rituales y cremaciones del Ganges) y Nueva Delhi. La ciudad no tiene nada particular, salvo un notable complejo de templos hinduistas decorados con cientos de esculturas representando apoteósicas orgías sexuales. De hecho estos templos, son conocidos como los Templos del Kamasutra.

Ahora es cuando viene la pregunta. ¿Por que en un templo religioso del siglo X hay esculturas con escenas de sexo explícito?

En verdad hay dos teorías al respecto. La primera dice que la dinastía de los Chandella que gobernaban la región en la edad media eran seguidores del tantrismo, que en su variante hinduista, se dicta el equilibrio entre las fuerzas masculinas y femeninas.

La otra teoría sostiene que los templos constituían no sólo lugares de culto, también de aprendizaje y entendían que el arte sexo debía ser enseñado como cualquier otra expresión artística. Supongo que así debió entenderlo la UNESCO cuando en el año 1986 declaró al conjunto monumental de Khajuraho Patrimonio de la Humanidad.

Ahora lanzo una pregunta. ¿Os imagináis encontrar en una catedral católica esculturas con escenas de sexo explícito? Podéis seguir imaginándolo, os aseguro que vuestros ojos no las verán.

