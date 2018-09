TENDENCIAS

Raúl Pérez se ríe de los límites del humor haciendo chistes de payos como Diego El Cigala

"Esto es un payo que no va a clase, no hace los exámenes y le regalan el máster". Es uno de los chistes que Diego El Cigala regaló a la audiencia de 'Late Motiv' este lunes 10 de septiembre en el arranque de la nueva temporada del programa de Movistar +. El humorista Raúl Pérez se convirtió por una noche en el cantante para ofrecer su punto de vista sobre los límites del humor, tan en tela de juicio estos días tras la polémica suscitada por el monólogo de Rober Bodegas sobre los gitanos. Y precisamente 'los límites del humor' es título de la canción que entonó al final de su 'sketch' al ritmo de la música 'Ya no estás más a mi lado, corazón'. Escucha y disfruta.