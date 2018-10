TENDENCIAS

"Sin vosotros somos menos", el aplaudido discurso de Bono contra el Brexit

"Sin vosotros somos menos". Ese ha sido el argumento utilizado por Bono, el vocalista de U2 en su discurso del pasado martes en contra de la salida de Reino Unido de la Unión Europea. El irlandés hizo un llamamiento a los asistentes a su concierto en el O2 Arena de Londres, dada la actualidad de las negociaciones y protestas sobre Brexit, y recordó que en el resto de Europa los ingleses, los escoceses, los galeses y los irlandeses del norte son muy queridos, tal y como el grupo ha podido comprobar durante su gira. Cuando acabó su intervención, no pudo ser más claro y cantó 'With or without you'. Toda una declaración de intenciones.