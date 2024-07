Adrián Ben: "Muchas veces nosotros no tenemos esas oportunidades de demostrar lo que valemos"

Adrián Ben (Viveiro, Lugo) es ese tipo de deportista que no acapara titulares durante el año, que trabaja en la sombra y que nadie habla de él hasta que llegan las pruebas más grandes. Ahí, como si de un truco de magia se tratara, este atleta gallego de 25 años es el primero en aparecer.

No es casualidad que hiciera en la prueba de los 800 metros un 5º puesto en los anteriores Juegos de Tokio, se quedara 4º en el Mundial de Budapest del año pasado, ganara el Campeonato de Europa de pista cubierta y este mes de mayo lograra en el Europeo de Roma un meritorio 6º puesto, a pesar de sufrir un tropezón en la salida y estar enfermo y con fiebre durante toda esa semana. Es fruto de un trabajo diario en el que cada día busca mejorar un 1% de la forma que sea. Por eso cada vez pasa más tiempo en altura y hasta se ha ido a Sudáfrica para exprimirse más. "Sumar muchos 1% hace que mejores lo justo para ser más competitivo", explica.

El pasado 7 de julio Ben pudo ver como en la Diamond League celebrada en la capital gala sus rivales reventaron cualquier registro lógico y tres atletas corrieron los 800 metros por debajo del 1:42 y seis por debajo del 1:43. Estos resultados no le quitan el sueño. A ese torneo de Budapest ya se presentó con la 22º mejor marca y estuvo a siete centésimas de volverse con un bronce. "Una cosa son los meetings y otra los Juegos", avisa. Y eso que Ben ganó este fin de semana los 1.000 metros del Mitin Internacional de Luxemburgo con una marca de 2:17.31.

Él es consciente que no es favorito en las quinielas, que sus tiempos están lejos de ese 1:41, pero corriendo siendo fiel a su estilo, cumpliendo sus parciales y dejándose ese margen para apretar al final podrá estar ahí. "Todos se cansan, que aquí parece que solo me canso yo", reivindica.

Además, es feliz porque sabe que estará apoyado por su familia y por su pareja, la atleta olímpica de los 1.500 metros Águeda Marqués que también estará en París. "Corro para ser feliz y solo pienso en pelear hasta el final y en disfrutar, que es el lema que tenemos los dos", sentencia Ben.

Escasos días para saltar a la pista de París, ¿cómo te encuentras, especialmente tras quedar tercero en el último campeonato de España celebrado el 30 de junio?

Muy bien, yo fui al campeonato de España con la mejor marca del año y con la intención de ganar, aunque quedar entre los tres primeros en año olímpico siempre es sensación de alivio. Además, ahí yo por ejemplo no puedo llegar al 100% porque luego tendría un mes para aguantar ese nivel, pero si llego al 90% me la juego un poco más, sí, pero también tengo ese margen para ponerme al 100% de cara a París. Queda muy poquito, estoy bien, sigo entrenando fuerte y estoy con mucha ilusión de que lleguen ya.

¿Asusta ver el resultado de esa prueba de la Diamond League de París con tres atletas por debajo del 1:42 y seis por debajo del 1:43?

No, digo lo que he dicho siempre. Respeto la gente que corre fuerte porque tiene su mérito, pero ya me conozco estos campeonatos. El año pasado fui a Budapest con la 22 mejor marca y me volví cuarto. Una cosa son los meetings y otra los Juegos Olímpicos.

Adrián Ben, celebrando la victoria en el Campeonato de Europa de pista cubierta. Getty Images

¿Influye mucho la presión en citas como los Juegos que no se tiene en otras de menor relevancia mediática?

El año pasado había mucha gente que me sacaba casi dos segundos de marca personal y luego les gané en la final y en las semifinales. Mira a Hoppel, este año está haciendo un 1:42 y el año pasado le gané en la primera serie, en la semifinal y en la final. Nosotros estamos concentrados en los Juegos Olímpicos, me parece muy bien que hagan ahora 1:41 o lo que quieran.

¿Eres fiel a tu plan?

Sí, tú tienes que tener tu plan porque luego además van pasando cosas. Te cuento lo de este año. Antes del Europeo de Roma solo pude correr una carrera y esos días del Europeo directamente estuve malo y no sabía si podía competir. Aún así me metí en la final y fui el tercer español, que eso te deja un sabor de boca agridulce porque a pesar de haber mejorado 10 puestos respecto a mi anterior el Europeo yo quería luchar con mis compañeros y mis rivales directos, que en este caso eran Álvaro De Arriba y Mohamed Attaoui para los Juegos.

Después y si lo analizas más fríamente sí que estoy muy contento con ese resultado porque físicamente no estaba al 100% y la semana siguiente estaba muy, muy cansado. Tras esa cita vino el Campeonato de España, que había que preparar muy bien, y ahora el Diamond League, que si no has corrido antes no te cogen. En ese de París no me dieron una oportunidad y casi hay que hacer malabares para entrar en los sitios. No nos dan una oportunidad para correr en los sitios.

Así les ganas en París, que mola más.

Exactamente. Luego siempre llego a los campeonatos con una marca que creo que no es la que valgo y anda, ya vuelven a decir que se ha metido en la final llegando con la marca 25. Muchas veces no es el atleta el que se gana los puestos en determinadas carreras y nosotros no tenemos esas oportunidades de demostrar lo que valemos.

"Nosotros no tenemos esas oportunidades de demostrar lo que valemos" Adrián Ben

En ese Europeo de Roma se te juntó todo. Además de estar malo tuviste un tropezón en la salida de la final y casi te caes.

Justo la semana de antes empecé a encontrarme mal. Viajé el lunes con fiebre, el martes tenía la garganta destrozada y el miércoles entrenando notaba que me faltaba el aire, porque además soy medio asmático y fatal. Esa tarde estaba con fiebre y me quedaba un día y medio para recuperarme, no sabía si iba hacer 1:50 ó 1:45.

En la primera serie salí con ibuprofeno y me encontré bien, pero luego la semifinal ya no recuperé bien y me costó y a la final llegué vacío, que por eso te deja ese mal sabor de boca de no haber podido competir en mis mejores condiciones. Además tuve el tropezón que comentas y la carrera fue a cambios desde el principio y ya noté que se me hinchaban las piernas. A 300 metros ya solo quería que se acabara la carrera porque no podía más. Para un atleta no luchar una final sabiendo lo que cuesta llegar ahí es una pena, pero no valen los lamentos y son cosas que pueden pasar.

En deportes como el atletismo que no tenéis el foco en el día a día parece que os jugáis tres o cuatro años de trabajo en menos de dos minutos, como en tu caso. ¿Hay vértigo a hacerlo mal?

No piensas en eso. Corro porque me gusta, no por hacer disfrutar a la gente. Me encanta hacer disfrutar y creo que es una de las mejores cosas que hay en el mundo del deporte, pero también corro para ser feliz y disfrutar yo. Luego si consigo que disfruten conmigo me llena por dentro y me hace sentirme muy orgulloso de lo que hago, pero sabemos que al final te la juegas por milésimas y yo no puedo pensar en ellas, yo pienso en pelear hasta el final y en disfrutar, que es el lema que tengo con mi pareja. No lo hago por dinero ni para que otros estén orgullosos, que me encanta, pero cuando uno da el 100% no está obligado a más.

Adrián Ben y Águeda Marqués, la pareja que competirá en los Juegos: "Somos un verdadero equipazo" Ambos van a París con la idea de disfrutar y con el lema grabado a fuego que repiten una y otra vez: "Esto lo hacemos porque nos gusta y disfrutamos".

¿En los Juegos firmas hacer una final o te va la marcha y vas a por las medallas?

La cosa está muy cara. Mi objetivo es mejorar el quinto puesto, sé que es un objetivo muy ambicioso, pero creo que tampoco es una locura porque vengo de ser sexto en el Europeo, quinto en los Juegos, cuarto en el Mundial y ya he disputado varias finales. Veo que mucha gente del resto ve las marcas y se baja del barco, pero no pasa nada, si quieren que se bajen, yo y mi equipo vamos a ir a hacer nuestra mejor actuación y sacar a relucir el trabajo que estamos haciendo y que nos ha costado tanto esfuerzo.

En la Diamond League de París se corrió mucho y ya leí muchos comentarios que el 800 metros español lo va a tener muy complicado. Complicado está siempre, es una prueba muy difícil. Entiendo que esto cada vez se pone más difícil, pero nosotros vamos a hacer nuestro mejor papel y por eso te digo que lo importante es disfrutar porque es lo que te queda cuando se acabar, el habértelo pasado bien y ser feliz.

Momento de la carrera de los pasados Europeos de Roma. Getty Images

¿Cuál sería tu carrera soñada?

Como la del Mundial de Budapest. Yo salgo a ritmo y cumplo parciales, vaya último o tercero, pero voy dentro de mi ritmo. Mi carrera soñada es la que me permita ir delante a un ritmo cómodo guardándome ese push final de los últimos metros para luchar por las medallas.

¿No es muy estresante guardarse todo para el final? Parece que juegas con fuego.

No, porque yo voy cumpliendo parciales y los demás también se cansan. Si me dices que vamos a 27 segundos los primeros 200metros y voy el último sí sería un problema, porque sería una carrera lenta e iría el último, pero si es a 23 segundos y voy último yendo a 25 no me preocupo porque como te digo no solo me canso yo. Leo comentarios y me encanta que la gente opine, pero si tanto sabe la gente que corra los 800 metros y así tendríamos más finalistas mundiales. Yo tengo estas cualidades y sé aceptar el tipo de corredor que soy, tengo que cumplir unos parciales para no hincharme y guardarme ese sprint final.

¿Te prepararas mentalmente para saber que tú tienes que jugar tu carrera sin fijarte en otros?

Sí, física y mentalmente. He estado con varios psicólogos deportivos que me han dado herramientas de concentración, visualización o relajación que me sirven en mi día a día. También hablo con Águeda, mi pareja, que es atleta y tenemos conversaciones profundas y me ayudan mucho para afrontar esas situaciones.

"He estado con varios psicólogos deportivos que me han dado herramientas" Adrián Ben

Ha sido un camino de tres años y no de cuatro o de cinco como a Tokio, ¿has notado la diferencia?

Sí se nota porque nos quedaría un año más. He vivido un periodo olímpico de cinco años y otro de tres. En el de cinco todo el mundo tenía ganas de los Juegos y este la gente estaba más tranquila hasta estos últimos meses donde sí que se han notado las prisas. Ha habido que hacer técnicas de relajación para saber que estamos haciendo bien nuestro trabajo y no ponernos nerviosos.

En este ciclo olímpico te has ido a Sudáfrica para mejorar.

Intento mejorar y buscar ese 1% que te ayude a mejorar cuando estás en un nivel muy alto. Había que hacer concentraciones en altitud, hacer pruebas de esfuerzo para monitorizar nuestro rendimiento, etc. Le he querido dar una vuelta más a la rosca en el tema de la profesionalidad.

Estuve dos semanas en Dullstroom, un pueblo a 2.100 metros y otras dos semanas en Potchefstroom, que es donde estuvo España cuando ganó el Mundial y he compartido con rivales de nivel mundial. Luego descansé en casa en Navidad y preparé la pista cubierta ahí tres semanas para después volver a trabajar en altura en Font Romeu todo el mes de abril. Y ahora estoy en Segovia, que también es alto. Yo he crecido a nivel del mar y te puedes imaginar la sensación de ahogarse que hay a esas alturas al principio.

Respecto al 800m español, ¿es el mejor momento de siempre?

Yo creo que sí. En los campeonatos de España hasta hubo gente que dijo que era la mejor carrera de la historia del atletismo español, nos juntamos 7 de los 10 mejores y el nivel era altísimo.

Estás estudiando Fisioterapia en la Camilo José Cela, ¿cómo te va? ¿es fácil organizarse?

Me recomendaron esta universidad porque antes (estudiaba en la Universidad Complutense de Madrid) era muy complicado y he pasado de tener todo problemas a tener esa pequeña ayuda necesaria. Dejé la Universidad en 2020 y me surgió esta opción en la Camilo. Aquí he recuperado esas ganas de sacarme la carrera y es un subidón porque veo que puedo aprobar y que me echan un cable si me pasa cualquier cosa. Sé que el atletismo se va a acabar y tienes que generar un respaldo para la vida y ver que lo puedes hacer es algo que te gratifica mucho, a mí y a mí familia.